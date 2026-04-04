Felborította az erőviszonyokat a Forma-1 2026-os szabályrendszere, bár a Red Bull tavalyi gyengélkedése egyáltalán nem változott. Max Verstappen az idény első futamán a hatodik helyen ért célba, hogy aztán Kínában nullázzon, a Japán Nagydíjon pedig Pierre Gasly mögé beragadva a nyolcadik pozícióban érjen célba.

Max Verstappen bízik a jobb folytatásban

Max Verstappen a visszavonulást is pedzegette

A négyszeres világbajnok a Japán Nagydíj után lesújtóan beszélt a jövőjéről, amelyet a Red Bull gyenge teljesítményén túl még az váltott ki, hogy egyáltalán nem elégedett a 2026-os szabályrendszerrel. Ezzel párhuzamosan a Mercedes visszatért a mezőny élére, Andrea Kimi Antonelli és George Russell mindhárom hétvégén az elsők között értek célba, tempóban egyértelműen a riválisok fölött állnak.

Ezt ragadta meg a korábbi F1-es pilóta, Jolyon Palmer, aki szerint Verstappennek és a Mercedesnek ismét tárgyalniuk kell egymással.

Ez a beszélgetés azért fog megtörténni, mert tavalyhoz hasonlóan idén sem fog címet nyerni a Red Bull. Max nem azért van itt, hogy a nyolcadik helyen végezzen, és nem is azért, hogy ne a dobogókért harcoljon”

− idézte a racingnews365.com a szakértőt. Palmer szerint a holland klasszis meg fogja találni a módját, hogy bekerüljön Toto Wolff alakulatába, hiszen már 2025-ben is közel állt hozzá.

Max Verstappen says he is considering his future in Formula 1 after finishing eighth at the Japanese GP 🤔⁣

The four-time world champion has been vocal about his concerns over the new 2026 regulations and cars. pic.twitter.com/M9Mi8SyiAb — BBC Sport (@BBCSport) March 29, 2026

Marketingileg a Forma-1-et hatalmas veszteség érné, ha Verstappen egy esetleges tragikus szezon végén a visszavonulás mellett dönt, ám azt is érdemes megjegyezni, hogy a holland szerződése 2028-ig szól Bikásokkal, viszont állítólag tartalmaz egy olyan záradékot, mely szerint a 2027-es évad végén távozhat. Az említett oldal hozzátette, hogy a Mercedes az elkövetkezendő években mindben bizonnyal a bajnoki címért fog küzdeni, vagyis a holland esetleges érkezése hatalmas veszélyt jelenthetne a riválisoknak.

A száguldó cirkusz a közel-keleti konfliktus miatt áprilisban szünetel, a soron következő verseny a Miami Nagydíj lesz május 3-án.