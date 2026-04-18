A Red Bull négyszeres Forma-1-es világbajnoka először szólalt meg azóta, hogy kiderült, Gianpiero Lambiase is távozik a csapattól. Max Verstappen szerint ez egy visszautasíthatatlan ajánlat volt, és azt is elárulta, hogy pontosan mit mondott versenymérnökének.

Gianpiero Lambiase, Max Verstappen Forma-1-es versenymérnöke legkésőbb 2028-ig elhagyja a Red Bull istállót, hogy csatlakozhasson a konstruktőri címvédő McLarenhez, mint az alakulat új vezető versenymérnöke. 

Max Verstappen idén még nem állt dobogón
Max Verstappen idén még nem állt dobogón
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Max Verstappen először szólalt meg

A négyszeres F1-es világbajnok körül már év eleje óta hangos a sajtó, hiszen köztudottan elégedetlen a 2026-ra bevezetett szabályrendszerrel, és mivel a Red Bull sem tart ott, ahol kellene, így a visszavonulásával kapcsolatos pletykák is hétről-hétre előkerülnek. Ráadásul Verstappen a Japán Nagydíj után már erősen utalt is a váltásra, de konkrétum azóta nem történt, leszámítva azt, hogy Gianpiero Lambiase is távozik a Bikásoktól.

„Elmondta, milyen ajánlatot kapott. Azt mondtam neki, hogy hülye lenne, ha nem fogadná el” − reagált a történtekre a Viaplay amszterdami eseményén Verstappen, majd megosztott, hogy lényegében engedélyt kért tőle a mérnök.

Mindent megnyertünk együtt. És amikor egy ilyen ajánlat jön, ami a családja szempontjából is biztonságot ad, azt figyelembe kell venni. Kért tőlem egyfajta engedélyt, és én azt mondtam, hogy ezt mindenképp meg kell lépnie. Ő tényleg hallani akarta ezt tőlem”

− tette hozzá a holland.

Elmondása szerint nem haragszik a távozó mérnökre, sőt egy napon akár újra együtt is dolgozhatnak, a Forma-1-en kívül. A Red Bull szurkolóit persze ez még nem nyugtatta meg, ők abban reménykedhetnek, hogy az árpilis szünetet követően csapatuk visszatér az élmezőnybe, és a Miami Nagydíjon már ténylegesen harcolni fog a dobogós helyekért.

