A 2026-os Forma-1-es szezon kezdete óta rengeteg aggasztó hír kerül ki a Red Bullról, de ezek közül is a legrosszabb, miszerint Max Verstappen olyannyira kikacsingat a száguldó cirkuszól, hogy a visszavonulását fontolgatja. A négyszeres F1-es világbajnok ráadásul a mostani évadot pocsékul indította, legutóbb pedig hivatalossá vált, hogy jobbkeze, Gianpiero Lambiase csatlakozik a McLarenhez.

Max Verstappen és Gianpiero Lambiase Las Vegasban ünnepel

Max Verstappen 2028-ban veszti el versenymérnökét

A Forma-1-es konstruktőri címvédő McLaren csütörtök délután jelentette be a tényt, hogy megállapodásra jutott a Max Verstappen versenymérnökével, Gianpiero Lambiase-vel, aki a 2028-as szezon előtt csatlakozik a wokingi alakulathoz, mint a gárda új vezető versenymérnöke. A 45 éves szakember érkezését Zak Brown, a McLaren ügyvezetője még aznap kommentálta az Instagram-oldalán.

Örömmel osztom meg a hírt, hogy Gianpiero Lambiase csatlakozik a McLaren F1-es csapatához. Versenyigazgató lesz és Andrea Stellának fog jelenteni, amint a szerződése, legkésőbb 2028-ban lejár. Egy elképesztő csapathoz érkezik, amit Andrea irányít. Várom, mit érhetünk el”

− írta Brown, aki ezzel azt is megerősítette, hogy a korábbi sajtóhírekkel ellentétben Stella marad a csapatnál, és nem igazol át a Ferrarihoz.

A brit-olasz szakember, aki 2015 óta dolgozik jelenlegi kenyéradójánál, nem az egyetlen Red Bullos érkező, hiszen a McLaren Will Courtenay sportigazgatót és Rob Marshall főtervezőt is megszerezte már a riválistól. Mindez azt is jelenti, hogy Max Verstappen egy újabb bizalmast veszít el, de amennyiben hozzátesszük, hogy a négyszeres világbajnok akár már a 2026-es szezon végén visszavonulhat, úgy a felhők ténylegesen egyre szürkébbek lehetnek Milton Keynes felett.