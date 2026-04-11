Mint ismert, Max Verstappen versenymérnöke, Gianpiero Lambiase a 2027-es szezon végén távozik a Red Bull Forma-1-es csapatától, hogy vezető versenymérnökként vállaljon munkát a konstruktőri címvédő McLaren istállójánál. A brit-olasz szakember ettől függetlenül teljes mellbedobással fogja végezni a feladatait Milton Keynes-ben, viszont sokan úgy vélik, hogy ez egy újabb lökést adhat Verstappen esetleges visszavonulásához.

Max Verstappen egyik legnagyobb segítője hamarosan távozik

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Max Verstappen valóban visszavonulhat?

Ez a kérdés foglalkoztatja a Forma-1 szerelmeseit, mióta a négyszeres világbajnok Japán Nagydíjon úgy fogalmazott, hogy az F1-en kívül is van élet. Verstappen hónapok óta szidja a 2026-os szabályrendszert, a kedvét pedig az sem segíti, hogy a Red Bull pocsékul kezdte a szezont, ráadásul Gianpiero Lambiase távozásával a jobbkezét is elveszíti.

Ez egy jelentős veszteség. Olyanok ők ketten, mint egy idős házaspár. Megvoltak a vitáik és egyet nem értéseik is. Hatalmas a csapat, de Gianpiero kulcsfigura volt az autófejlesztésben és a beállításokban, aki olykor a saját útját járta, nem is mindig egyetértésben a műszaki stáb többi részével”

− idézte a Formula.hu a Max édesapját, Jos Verstappent, aki hozzátette, már korábban is tisztában voltak a szakember távozásával. Az édesapa természetesen azt a kérdést sem tudta megkerülni, miszerint fia a visszavonulást fontolgatja.

„Szerintem változtak a dolgok. Nyilván négy világbajnoki címmel sok dolgot értettek el közösen, de az Maxon múlik. Mindenesetre szerintem folytatni fogja” − tette hozzá Jos Verstappen.

Working his way up through Jordan, Midland, Spyker, Force India, Red Bull and soon McLaren, GianPiero Lambiase knows his way around F1 💪#F1 pic.twitter.com/7HocQ13Rl6 — Formula 1 (@F1) April 10, 2026

A Forma-1 jelenleg a közel-keleti konfliktus miatt szünetel, legközelebb a Miami Nagydíjjal jelentkezik a száguldó cirkusz, május 1-jén az első szabadedzéssel.