A Max Verstappen nevével fémjelzett GT-program egyik kulcsembere már a verseny előtti este rosszul lett, de ennek ellenére autóba ült.

Max Verstappen GT-csapattársa, Jules Gounon az életével játszott

Mi történt Max Verstappen GT-csapattársával?

Tegnap este ételmérgezést kaptam, rengeteg folyadékot vesztettem és alig aludtam valamit”

– idézte fel közösségi oldalán a történteket.

A francia pilóta így is rajthoz állt Dani Juncadella és Chris Lulham oldalán, hiszen a futam fontos felkészülési állomás volt a közelgő Nürburgringi 24 órás verseny előtt. Mint mondta, komoly segítséget kapott csapattársaitól és az orvosi személyzettől: „Hatalmas köszönet Daninak, aki – ahogy mindig – most is mellettem állt a nehéz pillanatokban, és reggel hétkor bevitt az orvosi központba.”

Gounon a pályán a végletekig hajtotta magát, noha már a rajt előtt érezte, hogy emberfeletti kihívás vár rá. „Amennyit csak tudtam, pihentem a verseny előtt, de éreztem, hogy nem lesz könnyű. A dupla etap alatt mindent kiadtam magamból, talán ez volt pályafutásom egyik legkeményebb menete” – fogalmazott.

Hozzátette: „Sosem szenvedtem még ennyit a volán mögött, olyan szintre toltam ki magam, amiről nem gondoltam, hogy lehetséges.”

Az igazi dráma azonban a leintés után következett. A pilóta szervezete ekkor mondta fel a szolgálatot:

Az etap után teljesen elájultam, és ismét az orvosi központban találtam magam, ahol néhány órát kellett eltöltenem.”

A verseny eredménye – amelyen a mezőnyben többek között Lance Stroll is rajthoz állt, a csapat pedig a kilencedik helyen zárt – így teljesen háttérbe szorult a történtek mellett – írja a Motorsport. Gounon végül köszönetet mondott mindenkinek, aki mellette állt a nehéz órákban:

„Óriási hálával tartozom az orvosi csapatnak a gondoskodásért, valamint a szerelőknek, akik ott voltak velem. Nem ilyen eredményt szerettünk volna, de ez a nap emlékeztetett arra, mit jelent az igazi kitartás, és hogy mire vagy képes.”

A francia versenyző már a felépülésére koncentrál, hiszen a csapat előtt újabb komoly megmérettetés áll a Nürburgringen.