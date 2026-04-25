Április 18-án gyászba borult az autósport világa, amikor a Nürburgringen rendezett felkészülési futamon életét vesztette a 66 éves versenyző, Juha Miettinen. A tömegbalesetben hét pilóta volt érintett, Max Verstappen pedig akkor még nem tartózkodott a pályán, hiszen ő a második futamban kapott volna szerepet.

Max Verstappen a Nürburgringen is megvillantotta klasszisát

A korábbi futamgyőztes aggódik Max Verstappen épségéért

Juan Pablo Montoya, hétszeres futamgyőztes Forma-1-es versenyző már több témában is felszólalt, és ez a tragikus balesetet követően sem volt másképp. A kolumbiai visszavonult pilóta szerint a Red Bullnak át kellene gondolnia, hogy hova engedi el Verstappent, különösen ebben a helyzetben.

„Van egy kérdésem ezzel kapcsolatban” − kezdte a kolumbiai a MontoyAS podcastben.

Tudom, hogy szörnyű, ami történt. Gondolod, hogy a Red Bull újragondolná, hogy milyen engedélyeket ad ezt követően Maxnak? Nem, mert félnek, hogy elveszítik őt.

− mondta Montoya, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy a Bikásoknak tiltással kellene-e reagálnia a kialakult a helyzetre.

„Száz százalék. Nem is, kétszáz. Történhet egy baleset, eltörheti a kezét vagy a lábát. A pénz, amit a Red Bull belefektetett, elég ok lenne arra, hogy azt mondják: „Nézd, megadtuk neked az esélyt, de a baleset miatt átgondoltuk a dolgot, és úgy véljük, hogy ezt nem folytathatod”. Személy szerint én ezt tettem volna, ha én lennék a Red Bull főnöke. Felhívtam volna Maxet, hogy többet ne üljön bele azokba az autókba” − tette hozzá.

Montoya 2001 és 2006 között szerepelt a Forma-1-ben, elmondása szerint többször is hívták, hogy vezessen raliautókat, de a csapata sosem engedte el.