Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Fontos

Németország is belép a háborúba? Komoly lépésről döntöttek Berlinben

Link másolása
Vágólapra másolva!
Juan Pablo Montoya a Red Bull helyében nem várna, rögtön eltiltaná versenyzőjét a nürburgringi versenyzéstől. Mint ismert, Max Verstappen ott volt az NLS idei negyedik futamán, amikor egy tömegbaleset következtében életét vesztette Juha Miettinen.

Április 18-án gyászba borult az autósport világa, amikor a Nürburgringen rendezett felkészülési futamon életét vesztette a 66 éves versenyző, Juha Miettinen. A tömegbalesetben hét pilóta volt érintett, Max Verstappen pedig akkor még nem tartózkodott a pályán, hiszen ő a második futamban kapott volna szerepet.

Max Verstappen a Nürburgringen is megvillantotta klasszisát
Max Verstappen a Nürburgringen is megvillantotta klasszisát
Fotó: JACK BREKELMANS / NurPhoto

A korábbi futamgyőztes aggódik Max Verstappen épségéért

Juan Pablo Montoya, hétszeres futamgyőztes Forma-1-es versenyző már több témában is felszólalt, és ez a tragikus balesetet követően sem volt másképp. A kolumbiai visszavonult pilóta szerint a Red Bullnak át kellene gondolnia, hogy hova engedi el Verstappent, különösen ebben a helyzetben.

„Van egy kérdésem ezzel kapcsolatban” − kezdte a kolumbiai a MontoyAS podcastben.

Tudom, hogy szörnyű, ami történt. Gondolod, hogy a Red Bull újragondolná, hogy milyen engedélyeket ad ezt követően Maxnak? Nem, mert félnek, hogy elveszítik őt. 

− mondta Montoya, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy a Bikásoknak tiltással kellene-e reagálnia a kialakult a helyzetre.

„Száz százalék. Nem is, kétszáz. Történhet egy baleset, eltörheti a kezét vagy a lábát. A pénz, amit a Red Bull belefektetett, elég ok lenne arra, hogy azt mondják: „Nézd, megadtuk neked az esélyt, de a baleset miatt átgondoltuk a dolgot, és úgy véljük, hogy ezt nem folytathatod”. Személy szerint én ezt tettem volna, ha én lennék a Red Bull főnöke. Felhívtam volna Maxet, hogy többet ne üljön bele azokba az autókba” − tette hozzá.

Montoya 2001 és 2006 között szerepelt a Forma-1-ben, elmondása szerint többször is hívták, hogy vezessen raliautókat, de a csapata sosem engedte el.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!