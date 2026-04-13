Max Verstappen számára nem ismeretlen a helyszín: már idén is versenyzett itt, és meg is nyerte az NLS2 futamot márciusban.
Mi lehet Max Verstappen célja?
Az öröm azonban nem tartott sokáig, mivel csapatát később egy gumikkal kapcsolatos szabálytalanság miatt kizárták. Ennek ellenére a Red Bull sztárja újra bizonyíthat, ezúttal a 24 órás verseny kvalifikációs hétvégéjén.
A program már április 17-én, pénteken elkezdődik, amikor Verstappen tesztelési lehetőséget kap helyi idő szerint 12:15 és 14:45 között. A hivatalos események azonban szombaton indulnak:
április 18-án reggel 08:30 és 10:00 között rendezik az időmérőt, amely meghatározza az első futam rajtsorrendjét. A nap fénypontja a 17:30-kor kezdődő, négyórás verseny lesz.
Vasárnap, április 19-én némileg eltér a menetrend. A nap 08:15 és 09:45 között kvalifikációs edzéssel indul, majd a legjobb versenyzők az úgynevezett „Top Qualifying" szakaszban küzdenek meg a pole pozícióért. A hétvége zárásaként 13:00-kor rajtol el a második futam, amely egészen 17:00-ig tart.
A kvalifikációs hétvége kulcsfontosságú állomás a Nürburgringi 24 órás autóverseny előtt, amelyet a következő hónapban rendeznek meg. Verstappen szereplése pedig tovább növeli az érdeklődést, hiszen a Forma–1 egyik legnagyobb sztárja egyre komolyabban veszi az endurance versenyzést is.