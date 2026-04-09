A Red Bull és a McLaren egyaránt közleményben jelentette be Max Verstappen versenymérnökének csapatváltását, utóbbi istálló közölte, náluk vezető versenymérnökként dolgozik majd a 45 éves Lambiase.

Max Verstappennek nincs ínyér az idei Forma-1-es szezon

Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

„Értékes tagja a csapatunknak, amelyhez 2015-ben csatlakozott. Távozásáig változatlanul betölti feladatait, így Max Verstappen versenymérnöke marad, s ahogyan a csapat, úgy ő is maximálisan elkötelezett annak érdekében, hogy további sikereket érjünk el az eddigiek mellett” – idézi az MTI a Red Bull közleményét a brit-olasz szakember távozásával kapcsolatban.

Max Verstappen versenymérnöke távozik a Red Bulltól

A McLaren azt közölte, hogy Lambiase náluk közvetlenül Andrea Stella csapatfőnöknek tartozik majd beszámolóval, utóbbi ugyanis most egyszerre látja el azokat a feladatokat, amelyek Lambiase érkezésével különválnak.

Verstappen versenymérnökének "átigazolása" a holland sztár F1-es jövőjét feszegető kérdéseket is újra felszínre hozta. A 28 éves pilóta az elmúlt hetekben élesen kritizálta az új generációs F1-es versenyautókat, más sorozatban állt rajthoz és beszélt arról is, hogy több időt szeretne tölteni a családjával.

Gianpiero Lambiase a négyszeres világbajnok Verstappen jobbkeze

A BBC rádiónak Verstappen márciusban azt mondta, átgondolja, meddig folytatja F1-es pályafutását és nem zárja ki, hogy a mostani idény végén búcsút int az elitkategóriának.

A tavaly összetettben második Verstappen a szezon első három fordulóján mindössze 12 pontot szerzett és a kilencedik helyen áll a vb-pontversenyben.