Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legkésőbb 2028-ig elhagyja a Forma-1-es Red Bull istállót Gianpiero Lambiase. A négyszeres világbajnok Max Verstappen versenymérnöke a konstruktőri vb-címvédő McLarenhez igazol.

A Red Bull és a McLaren egyaránt közleményben jelentette be Max Verstappen versenymérnökének csapatváltását, utóbbi istálló közölte, náluk vezető versenymérnökként dolgozik majd a 45 éves Lambiase.

Max Verstappennek nincs ínyér az idei Forma-1-es szezon
Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

„Értékes tagja a csapatunknak, amelyhez 2015-ben csatlakozott. Távozásáig változatlanul betölti feladatait, így Max Verstappen versenymérnöke marad, s ahogyan a csapat, úgy ő is maximálisan elkötelezett annak érdekében, hogy további sikereket érjünk el az eddigiek mellett” – idézi az MTI a Red Bull közleményét a brit-olasz szakember távozásával kapcsolatban. 

Max Verstappen versenymérnöke távozik a Red Bulltól

A McLaren azt közölte, hogy Lambiase náluk közvetlenül Andrea Stella csapatfőnöknek tartozik majd beszámolóval, utóbbi ugyanis most egyszerre látja el azokat a feladatokat, amelyek Lambiase érkezésével különválnak.

Verstappen versenymérnökének "átigazolása" a holland sztár F1-es jövőjét feszegető kérdéseket is újra felszínre hozta. A 28 éves pilóta az elmúlt hetekben élesen kritizálta az új generációs F1-es versenyautókat, más sorozatban állt rajthoz és beszélt arról is, hogy több időt szeretne tölteni a családjával. 

Gianpiero Lambiase is the engineer of Formula 1 driver Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing during the Formula 1 pre-season testing at the Bahrain International Circuit for the 2026 season in Sakhir, Bahrain, on February 12, 2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Gianpiero Lambiase a négyszeres világbajnok Verstappen jobbkeze
A BBC rádiónak Verstappen márciusban azt mondta, átgondolja, meddig folytatja F1-es pályafutását és nem zárja ki, hogy a mostani idény végén búcsút int az elitkategóriának.

A tavaly összetettben második Verstappen a szezon első három fordulóján mindössze 12 pontot szerzett és a kilencedik helyen áll a vb-pontversenyben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
