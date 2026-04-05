Max Verstappen a Forma-1-es Japán Nagydíj után lesújtóan beszélt a jövőjéről, amelyet a Red Bull gyenge teljesítményén túl még az váltott ki, hogy a holland egyáltalán nem elégedett a 2026-os szabályrendszerrel. A 28 éves sztár többször pedzegette a visszavonulását, de a jövőjével kapcsolatban az is felmerült, hogy elhagyná a Red Bullt és egy másik istállóhoz igazolna.

Az energiaitalosok csapatfőnöke, Laurent Mekies nem pánikol a Verstappen körüli helyzet miatt, a francia mérnök szerint a fókuszt a pletykák helyett teljesen máshova kell helyezniük.

Jelenleg egyáltalán nem beszélünk arról, hogy Max abbahagyná a versenyzést, sokkal inkább azzal vagyunk elfoglalva, hogyan tehetnénk gyorsabbá az autónkat”

– fogalmazott Mekies a Beyond the Grid podcastben, majd elmondta, mi a legfőbb céljuk.

„Nem a jövő évi pilótapiacon gondolkodunk, hanem egy ütőképes konstrukció építésén, ugyanis ha ez megvan, fel sem merül majd a kérdés, mit csinál a folytatásban, hiszen minden figyelmünk a teljesítményre összpontosul” – utalt rá Mekies, hogy Verstappen újra minőségi versenyzés részese szeretne lenni az F1-ben.

„Meggyőződésem, hogy a sportág rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel úgy módosíthatjuk az előírásokat, hogy a pilóták újra a határon vezethessenek, miközben megtartjuk a korábbi versenyek pozitívumait is” – idézte a Motorsport a Red Bull vezetőjét, aki pilótája képességeit is méltatta.

Ha ezt meglépjük, Max továbbra is azt fogja látni, amit mindannyian, hogy itt versenyez a világ huszonkét legjobbja a leggyorsabb autókkal, ő pedig a nap végén egy igazi vérbeli versenyző”

– tette hozzá a csapatfőnök.

A Forma-1 2026-os szezonja több mint egy hónapig szünetel a közel-keleti fegyveres konfliktus okán törölt futamok elmaradása miatt. Az idény május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.