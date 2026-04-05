A Red Bull négyszeres világbajnoka többször pedzegette már a visszavonulását. Max Verstappen tetszését nem nyerte el az idei szezonra megújult Forma-1, de Laurent Mekies csapatfőnök szerint nem a holland pilóta jövője miatt kellene aggódniuk.

Max Verstappen a Forma-1-es Japán Nagydíj után lesújtóan beszélt a jövőjéről, amelyet a Red Bull gyenge teljesítményén túl még az váltott ki, hogy a holland egyáltalán nem elégedett a 2026-os szabályrendszerrel. A 28 éves sztár többször pedzegette a visszavonulását, de a jövőjével kapcsolatban az is felmerült, hogy elhagyná a Red Bullt és egy másik istállóhoz igazolna.

Max Verstappen jövője körül sok a kérdőjel
Max Verstappen jövője körül sok a kérdőjel
Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Max Verstappen távozásától nem tart a Red Bull

Az energiaitalosok csapatfőnöke, Laurent Mekies nem pánikol a Verstappen körüli helyzet miatt, a francia mérnök szerint a fókuszt a pletykák helyett teljesen máshova kell helyezniük.

Jelenleg egyáltalán nem beszélünk arról, hogy Max abbahagyná a versenyzést, sokkal inkább azzal vagyunk elfoglalva, hogyan tehetnénk gyorsabbá az autónkat” 

– fogalmazott Mekies a Beyond the Grid podcastben, majd elmondta, mi a legfőbb céljuk.

„Nem a jövő évi pilótapiacon gondolkodunk, hanem egy ütőképes konstrukció építésén, ugyanis ha ez megvan, fel sem merül majd a kérdés, mit csinál a folytatásban, hiszen minden figyelmünk a teljesítményre összpontosul” – utalt rá Mekies, hogy Verstappen újra minőségi versenyzés részese szeretne lenni az F1-ben.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 20: Laurent Mekies, Team Principal of Oracle Red Bull Racing and Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing talk in the garage during practice ahead of the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 20, 2025 in Las Vegas, Nevada. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Laurent Mekies nem tart Max Verstappen távozásától
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Max Verstappen minőségi versenyzésre vágyik az F1-ben

„Meggyőződésem, hogy a sportág rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel úgy módosíthatjuk az előírásokat, hogy a pilóták újra a határon vezethessenek, miközben megtartjuk a korábbi versenyek pozitívumait is” – idézte a Motorsport a Red Bull vezetőjét, aki pilótája képességeit is méltatta.

Ha ezt meglépjük, Max továbbra is azt fogja látni, amit mindannyian, hogy itt versenyez a világ huszonkét legjobbja a leggyorsabb autókkal, ő pedig a nap végén egy igazi vérbeli versenyző” 

– tette hozzá a csapatfőnök.

A Forma-1 2026-os szezonja több mint egy hónapig szünetel a közel-keleti fegyveres konfliktus okán törölt futamok elmaradása miatt. Az idény május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.

