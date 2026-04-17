Andrea Stella a McLaren „aerodinamikai teljesítményének” javítását jelölte meg a csapat fő feladataként az F1 váratlan szünete alatt (közben az FIA sem tétlenkedik). A wokingi székhelyű csapat főnöke kiemelte, hogy a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíj elhalasztása – és valószínűsíthetően törlése – a konstruktőri bajnok javára vált, mivel így több idő áll rendelkezésre az MCL40 fejlesztésre szoruló területeinek átdolgozására.

Ég a McLaren-csapat keze alatt a munka a szünetben is

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Közel-Keleten Irán, az Egyesült Államok és Izrael között dúló háború miatt az F1 kénytelen volt lemondani áprilisi látogatásáról a régióban, így a csapatoknak öt hetük maradt a japán és a közelgő miami nagydíj között az autóik fejlesztésére. A RacingNews365-nek és más médiumoknak nyilatkozva Stella elmondta: „Először is hadd mondjam el, hogy nem a legjobb okok miatt van egy kis szünetünk.” Az 55 éves szakember rámutatott, hogy a törölt futamok üdvözlendő pihenőt jelentenek a csapat tagjai számára, miután az új szabályozási korszak kezdete rendkívül mozgalmas volt, és a téli szünetben alig volt szabadidejük.

„Fontos, hogy ez a személyzetnek is lehetőséget ad egy kis lélegzetvételre, mert ez volt az egyik legintenzívebb tél, amire a Forma-1-es karrierem során emlékszem” – mondta Stella. A McLaren főnöke kiemelte azt a lehetőséget is, hogy behozzák a lemaradást a Mercedes és a Ferrari mögött, mivel csapata a győzelemért fog küzdeni. „Úgy gondolom, jó, hogy egy újabb hosszú szezon előtt van időnk egy kicsit lélegzetet venni, és operatív és technikai szempontból felzárkózni, hogy csapatként – konkrétan a McLarenről beszélek – olyan állapotba kerüljünk, hogy a versenyek újraindulását követően, Miamitól kezdve, a fontosabb pozíciókért küzdhessünk” – zárta gondolatait a szakember.