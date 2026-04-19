Tragédia árnyékolta be a Nürburgringen rendezett felkészülési futamot. A legendás Nürburgring Nordschleife pályán szombat este végleg félbeszakították a versenyt egy súlyos baleset miatt, amely egy versenyző életét követelte: meghalt a 66 éves versenyző, Juha Miettinen.

A szervezők tájékoztatása szerint a balesetben összesen hét pilóta volt érintett, közülük Juha Miettinen meghalt.

Meghalt a 66 éves finn autóversenyző, Juha Miettinen
Meghalt Juha Miettinen

A legsúlyosabb következményei a 66 éves, finn születésű versenyző,

 Juha Miettinen számára voltak, aki a helyszínen életét vesztette. A tragédiát egy rendkívüli sajtótájékoztatón erősítették meg szombat este. A balesetben megsérült további pilótákat különböző kórházakba szállították, de a hírek szerint egyikük sincs életveszélyben.

„Miután több jármű ütközött, a versenyirányítás azonnal leállította a viadalt, hogy lehetővé tegye a széleskörű mentési és helyreállítási műveleteket” – közölte a verseny szervezője egy közleményben.

A mentőszolgálatok azonnali kiérkezése ellenére a mentősök nem tudták megmenteni a sofőrt, miután kiemelték a járműből. A sofőr a kórházban meghalt, miután minden újraélesztési kísérlet sikertelen volt.”

A súlyos incidens után a futamot értelemszerűen nem folytatták. Az esemény a következő hónapban esedékes 24 órás verseny egyik fontos felkészülési állomása lett volna, ám a tragédia mindent felülírt.

A hollandok négyszeres Forma–1-es világbajnoka, Max Verstappen a baleset idején nem tartózkodott a pályán, mivel a verseny második szakaszában ült volna autóba.

 A történtek őt is megrázták: az Instagramon reagált a hírre.

Max Verstappen az Instagram-sztoriban reagált a szörnyű hírre 

Sokkolt, ami ma történt. Az autósport mindannyiunk szenvedélye, de az ilyen napok emlékeztetnek arra, milyen veszélyes is lehet. Őszinte részvétem Juha családjának és szeretteinek”

 – írta.

A program szerint vasárnap 13 órától még megrendeznek egy négyórás futamot, amely előtt egyperces néma csenddel emlékeznek meg az elhunyt versenyzőről.

