A szervezők tájékoztatása szerint a balesetben összesen hét pilóta volt érintett, közülük Juha Miettinen meghalt.

Meghalt a 66 éves finn autóversenyző, Juha Miettinen

Meghalt Juha Miettinen

A legsúlyosabb következményei a 66 éves, finn születésű versenyző,

Juha Miettinen számára voltak, aki a helyszínen életét vesztette. A tragédiát egy rendkívüli sajtótájékoztatón erősítették meg szombat este. A balesetben megsérült további pilótákat különböző kórházakba szállították, de a hírek szerint egyikük sincs életveszélyben.

BATIDA FORTE E CAÓTICA EM NÜRBURGRING! 💥 Uma bandeira vermelha paralisou a etapa da NLS e o GRANDE PRÊMIO foi buscar o replay nas onboards disponíveis da categoria. A imagem é travada, infelizmente, mas é possível perceber o momento do acidente com múltiplos carros acontecendo.… pic.twitter.com/e9HhQELYRV — Grande Prêmio (@grandepremio) April 18, 2026

„Miután több jármű ütközött, a versenyirányítás azonnal leállította a viadalt, hogy lehetővé tegye a széleskörű mentési és helyreállítási műveleteket” – közölte a verseny szervezője egy közleményben.

A mentőszolgálatok azonnali kiérkezése ellenére a mentősök nem tudták megmenteni a sofőrt, miután kiemelték a járműből. A sofőr a kórházban meghalt, miután minden újraélesztési kísérlet sikertelen volt.”

A súlyos incidens után a futamot értelemszerűen nem folytatták. Az esemény a következő hónapban esedékes 24 órás verseny egyik fontos felkészülési állomása lett volna, ám a tragédia mindent felülírt.

A driver has died after a seven-car crash during the ADAC 24h Nurburgring Qualifiers at the Nordschleife



Veteran driver Juha Miettinen, 66, was later confirmed dead, and Race 1 was canceled pic.twitter.com/6UTiC7lOt5 — Dexerto (@Dexerto) April 18, 2026

A hollandok négyszeres Forma–1-es világbajnoka, Max Verstappen a baleset idején nem tartózkodott a pályán, mivel a verseny második szakaszában ült volna autóba.

A történtek őt is megrázták: az Instagramon reagált a hírre.

Max Verstappen az Instagram-sztoriban reagált a szörnyű hírre

Sokkolt, ami ma történt. Az autósport mindannyiunk szenvedélye, de az ilyen napok emlékeztetnek arra, milyen veszélyes is lehet. Őszinte részvétem Juha családjának és szeretteinek”

– írta.

A program szerint vasárnap 13 órától még megrendeznek egy négyórás futamot, amely előtt egyperces néma csenddel emlékeznek meg az elhunyt versenyzőről.