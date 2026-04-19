A szervezők tájékoztatása szerint a balesetben összesen hét pilóta volt érintett, közülük Juha Miettinen meghalt.
Meghalt Juha Miettinen
A legsúlyosabb következményei a 66 éves, finn születésű versenyző,
Juha Miettinen számára voltak, aki a helyszínen életét vesztette. A tragédiát egy rendkívüli sajtótájékoztatón erősítették meg szombat este. A balesetben megsérült további pilótákat különböző kórházakba szállították, de a hírek szerint egyikük sincs életveszélyben.
„Miután több jármű ütközött, a versenyirányítás azonnal leállította a viadalt, hogy lehetővé tegye a széleskörű mentési és helyreállítási műveleteket” – közölte a verseny szervezője egy közleményben.
A mentőszolgálatok azonnali kiérkezése ellenére a mentősök nem tudták megmenteni a sofőrt, miután kiemelték a járműből. A sofőr a kórházban meghalt, miután minden újraélesztési kísérlet sikertelen volt.”
A súlyos incidens után a futamot értelemszerűen nem folytatták. Az esemény a következő hónapban esedékes 24 órás verseny egyik fontos felkészülési állomása lett volna, ám a tragédia mindent felülírt.
A hollandok négyszeres Forma–1-es világbajnoka, Max Verstappen a baleset idején nem tartózkodott a pályán, mivel a verseny második szakaszában ült volna autóba.
A történtek őt is megrázták: az Instagramon reagált a hírre.
Sokkolt, ami ma történt. Az autósport mindannyiunk szenvedélye, de az ilyen napok emlékeztetnek arra, milyen veszélyes is lehet. Őszinte részvétem Juha családjának és szeretteinek”
– írta.
A program szerint vasárnap 13 órától még megrendeznek egy négyórás futamot, amely előtt egyperces néma csenddel emlékeznek meg az elhunyt versenyzőről.