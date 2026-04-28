A különleges ruházat május elején debütál, és a hivatalos tájékoztatás szerint mind George Russell, mind Andrea Kimi Antonelli ebben a feltűnő szerelésben vezeti majd a Forma–1-es Mercedest.

Lila overálban támad a Mercedes Miamiban

Fotó: Mercedes F1/X

Miért váltott lilára a Mercedes Forma–1-es csapata?

A domináns lila szín erős kontrasztot alkot a csapat megszokott fekete-ezüst megjelenésével, így a bokszutcában garantáltan kitűnnek majd a mezőnyből.

A szokatlan színválasztás nem véletlen: az istálló egyik kiemelt partnere, a brazil központú digitális bank, a Nubank arculatához igazítják a megjelenést.

A figyelemfelkeltő külső mögött ráadásul komoly sporteredmények állnak. A fiatal olasz tehetség, Kimi Antonelli 72 ponttal vezeti az egyéni világbajnoki tabellát, míg George Russell 63 egységgel közvetlenül mögötte áll. Mindez azt vetíti előre, hogy a miami hétvége akár házon belüli csatát is hozhat az első helyért – írja a Motorsport.

Antonelli nemrég szakmai kérdésekben is megszólalt: támogatásáról biztosította a Nemzetközi Automobil Szövetség döntését, amely korlátozta a Mercedes korábban alkalmazott energiamenedzsment-megoldását. Az olasz pilóta szerint az egyértelmű szabályok hosszú távon a sport érdekeit szolgálják.

Bár a lila overál elsősorban egy marketing-együttműködés része, a Mercedes jelenlegi formája miatt minden részlet reflektorfénybe kerül.