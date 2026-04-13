A 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett Michael Schumacher a Forma-1 történetének megkerülhetetlen alakja. A hétszeres világbajnok zseniális versenyző volt, ám olykor a pályán hozott megkérdőjelezhető döntéseket. Az 57 éves legenda korábbi főnöke, Jean Todt a High Performance csatorna podcastjében meglepő részleteket árult el olyan esetekről, amikor Schumacher szándékosan lépte át a szabályosság határát.

Jean Todt éveken át volt Michael Schumacher főnöke a Ferrarinál

Michael Schumacher nem tudott csalni?

A 80 éves francia szakember szerint Schumacher két bajnokságot bukott el a két nagy hibája miatt 1997-ben és 2006-ban. „Szándékosan ment neki Jacques Villeneuve-nek, de rosszul csinálta. Michael valójában egy elképesztő fickó, és valahányszor kicsúszott a kezéből az irányítás, nagyon komoly árat fizetett érte. Ez a bajnoki címébe került. Ahogy a 2006-os monacói időmérő is, ahol Fernando Alonso ellen szándékosan kicsúszott. A rajtrács végéről kellett indulnia, és ez is a bajnoki címébe került. E két hiba bajnoki címekbe került neki” – idézte az M4 Sport Todt szavait, aki szerint Schumacher nem tudott csalni.

Michael nem tudta, hogyan kell csalni. Tudomásom szerint kétszer tette ezt, de rosszul csinálta.

Mármint könnyű lett volna, az első sorban volt Villeneuve-vel a rajtnál. Láttunk példát ilyenre egymást követő két évben Senna és Prost között. Csak egy kicsivel fékez később vagy valami – ezt meg lehetett volna tenni a rajtnál. Ő tíz körrel a vége előtt lépte meg, és rossz döntés volt” – vélekedett a francia, aki szerint Schumacher nem előre megfontolt szándékkal nyúlt piszkos eszközökhöz, és azt is hozzátette, hogy a német pilótát sokan félreismerték.

Jean Todt szerint Michael Schumacher nem az igazi arcát mutatta a nyilvánosság előtt

„Michael bizonyos szempontból egy félénk, nagylelkű fickó. Ezt a félénkségét viszont azzal leplezi, hogy arrogánsnak tűnik. Nem gondolnám, hogy ezt tudatosan tenné, hogy magán segítsen. Szerintem jelleméből fakadóan ilyen. 1997 után vissza kellett vágnia. Rájött, hogy megkapja a védelmet, rájött, hogy szeretik – szóval ez két irányú. Fokozatosan egyik jött a másik után: szakmai kapcsolatból barátság, családi kapcsolat lett” – fogalmazott egykori pilótájával kapcsolatban Jean Todt.