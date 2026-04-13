Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Áfrolyam

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jean Todt meglepő vallomást tett a Ferrari legendás pilótájáról. A francia szakember Michael Schumacher személyiségéről is érdekes részleteket árult el.

A 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett Michael Schumacher a Forma-1 történetének megkerülhetetlen alakja. A hétszeres világbajnok zseniális versenyző volt, ám olykor a pályán hozott megkérdőjelezhető döntéseket. Az 57 éves legenda korábbi főnöke, Jean Todt a High Performance csatorna podcastjében meglepő részleteket árult el olyan esetekről, amikor Schumacher szándékosan lépte át a szabályosság határát.

German Formula One driver Michael Schumacher (R) and French team principal Jean Todt (L) of Scuderia Ferrari team celebrate after Schumacher won the Grand Prix of Italy at the race track in Monza, Italy, Sunday, 10 September 2006. Photo: Gero Breloer (Photo by GERO BRELOER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jean Todt éveken át volt Michael Schumacher főnöke a Ferrarinál
Fotó: GERO BRELOER / DPA

Michael Schumacher nem tudott csalni?

A 80 éves francia szakember szerint Schumacher két bajnokságot bukott el a két nagy hibája miatt 1997-ben és 2006-ban. „Szándékosan ment neki Jacques Villeneuve-nek, de rosszul csinálta. Michael valójában egy elképesztő fickó, és valahányszor kicsúszott a kezéből az irányítás, nagyon komoly árat fizetett érte. Ez a bajnoki címébe került. Ahogy a 2006-os monacói időmérő is, ahol Fernando Alonso ellen szándékosan kicsúszott. A rajtrács végéről kellett indulnia, és ez is a bajnoki címébe került. E két hiba bajnoki címekbe került neki” – idézte az M4 Sport Todt szavait, aki szerint Schumacher nem tudott csalni.

Michael nem tudta, hogyan kell csalni. Tudomásom szerint kétszer tette ezt, de rosszul csinálta. 

Mármint könnyű lett volna, az első sorban volt Villeneuve-vel a rajtnál. Láttunk példát ilyenre egymást követő két évben Senna és Prost között. Csak egy kicsivel fékez később vagy valami – ezt meg lehetett volna tenni a rajtnál. Ő tíz körrel a vége előtt lépte meg, és rossz döntés volt” – vélekedett a francia, aki szerint Schumacher nem előre megfontolt szándékkal nyúlt piszkos eszközökhöz, és azt is hozzátette, hogy a német pilótát sokan félreismerték.

German Formula One pilot Michael Schumacher of Scuderia Ferrari F1 (R) and the teamchief of Scuderia Ferrari F1 team French Jean Todt stand in his pit during the third training session for the 2006 FORMULA 1 Grand Prix of Europe at the Nuerburgring circuit, Germany, Saturday 06 May 2006. Michael Schumacher clocked the best time. Photo: Roland Weihrauch (Photo by ROLAND WEIHRAUCH / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jean Todt szerint Michael Schumacher nem az igazi arcát mutatta a nyilvánosság előtt
Fotó: ROLAND WEIHRAUCH / DPA

„Michael bizonyos szempontból egy félénk, nagylelkű fickó. Ezt a félénkségét viszont azzal leplezi, hogy arrogánsnak tűnik. Nem gondolnám, hogy ezt tudatosan tenné, hogy magán segítsen. Szerintem jelleméből fakadóan ilyen. 1997 után vissza kellett vágnia. Rájött, hogy megkapja a védelmet, rájött, hogy szeretik – szóval ez két irányú. Fokozatosan egyik jött a másik után: szakmai kapcsolatból barátság, családi kapcsolat lett” – fogalmazott egykori pilótájával kapcsolatban Jean Todt. 

  • Kapcsolódó cikkek
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
