Rendkívüli

Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

Rendkívüli

Felháborító! Az EU újabb csapást mér az emberekre – most a készpénz használatot korlátozzák

Egykori főnöke nemrég meglepő vallomást tett a Forma-1 hétszeres világbajnokáról. Jean Todt érdekes történeteket árult el Michael Schumacherről, szavai azonban felháborították a német pilóta korábbi menedzserét, Willi Webert.

A 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett Michael Schumacher egykori főnöke a High Performance csatorna podcastjében meglepő részleteket árult el olyan esetekről, amikor a német F1-es legenda szándékosan lépte át a szabályosság határát. Jean Todt kijelentései azonban nagy visszhangot kaptak, Schumcher korábbi menedzsere, Willi Weber döbbenten fogadta az elhangzottakat, különösen a nehéz sorsú pilóta jelenlegi állapotának ismeretében.

German Formula One pilot Michael Schumacher of Scuderia Ferrari F1 (R) and the teamchief of Scuderia Ferrari F1 team French Jean Todt stand in his pit during the third training session for the 2006 FORMULA 1 Grand Prix of Europe at the Nuerburgring circuit, Germany, Saturday 06 May 2006. Michael Schumacher clocked the best time.
Jean Todt meglepő történeteket árult el Michael Schumacherről
Fotó: ROLAND WEIHRAUCH / DPA

Miért hőbörög Michael Schumacher egykori menedzsere?

Todt szerint Schumacher 1997-ben és 2006-ban is nagy hibát vétett, melynek következtében két vb-címet bukott el. A francia szakember azt is elmondta expilótájáról, hogy nem tudott csalni, hiába próbálta meg kétszer is, nem sikerült neki. Weber nem hagyta szó nélkül mindezt és keményen beolvasott Todtnak.

Szavak sincsenek erre. Miért kell ilyet mondani? És főleg most, abban a nehéz helyzetben, amelyben Michael van. 

Aki ismeri Michaelt, tudja, hogy nem a rosszindulat vezérelte” – idézte a Motorsport Webert, aki szerint a vitatott manővereknél sokkal keményebbeket is láthattunk már a Forma-1 történetében.

Seven time drivers champion and Ferrari team advisor Michael Schumacher (R) and his former manager Willi Weber attend the WBA middleweight world championship boxing match between German boxer Felix Sturm and Armenian-born German Khoren Gevor at the Nurburgring racetrack on July 11, 2009 in the western German town of Nurburg. Sturm won the fight on points and remains World Champion.
Willi Webert felháborította, amit Michael Schumacherről mondott Jean Todt
Fotó: SASCHA SCHUERMANN / DDP

Michael Schumacher korábbi mendzsere nem bocsátott meg

„Hol tartanánk, ha még egy hétszeres világbajnoknak sem lenne joga hibázni?” – vette védelmébe korábbi ügyfelét Weber, akinek azóta sem rendeződött a kapcsolata Todttal, hogy Schumacher 2013 végén súlyos síbalesetet szenvedett. 

Már nincs köztünk semmilyen kapcsolat. A baleset után döntöttem így, mert minden csak Michael tragédiájára emlékeztetett. 

Ez az ügy évekkel ezelőtt alaposan ki lett elemezve. Vajon most miért kell újra elővenni? Valakit fel akar menteni utólag?” – tette fel a kérdést a dühöngő menedzser.

