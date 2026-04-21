A 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett Michael Schumacher egykori főnöke a High Performance csatorna podcastjében meglepő részleteket árult el olyan esetekről, amikor a német F1-es legenda szándékosan lépte át a szabályosság határát. Jean Todt kijelentései azonban nagy visszhangot kaptak, Schumcher korábbi menedzsere, Willi Weber döbbenten fogadta az elhangzottakat, különösen a nehéz sorsú pilóta jelenlegi állapotának ismeretében.

Jean Todt meglepő történeteket árult el Michael Schumacherről

Fotó: ROLAND WEIHRAUCH / DPA

Miért hőbörög Michael Schumacher egykori menedzsere?

Todt szerint Schumacher 1997-ben és 2006-ban is nagy hibát vétett, melynek következtében két vb-címet bukott el. A francia szakember azt is elmondta expilótájáról, hogy nem tudott csalni, hiába próbálta meg kétszer is, nem sikerült neki. Weber nem hagyta szó nélkül mindezt és keményen beolvasott Todtnak.

Szavak sincsenek erre. Miért kell ilyet mondani? És főleg most, abban a nehéz helyzetben, amelyben Michael van.

Aki ismeri Michaelt, tudja, hogy nem a rosszindulat vezérelte” – idézte a Motorsport Webert, aki szerint a vitatott manővereknél sokkal keményebbeket is láthattunk már a Forma-1 történetében.

Willi Webert felháborította, amit Michael Schumacherről mondott Jean Todt

Fotó: SASCHA SCHUERMANN / DDP

Michael Schumacher korábbi mendzsere nem bocsátott meg

„Hol tartanánk, ha még egy hétszeres világbajnoknak sem lenne joga hibázni?” – vette védelmébe korábbi ügyfelét Weber, akinek azóta sem rendeződött a kapcsolata Todttal, hogy Schumacher 2013 végén súlyos síbalesetet szenvedett.

Már nincs köztünk semmilyen kapcsolat. A baleset után döntöttem így, mert minden csak Michael tragédiájára emlékeztetett.

Ez az ügy évekkel ezelőtt alaposan ki lett elemezve. Vajon most miért kell újra elővenni? Valakit fel akar menteni utólag?” – tette fel a kérdést a dühöngő menedzser.