A 17 éves Molnár Martin menedzsmentjének közleménye szerint a magyar pilóta az elmúlt két szezonban bajnok Rodin Motorsport színeiben vág neki az idénynek, amely nyolc fordulóból áll, s közte – július elején – a Hungaroringre is ellátogatnak a csapatok.

Molnár Martin az egyik legtehetségesebb magyar pilóta

Molnár Martin a Forma-3-ban fog versenyezni

Molnár 2024-ben megnyerte a brit Forma-4-ben az újoncok között a bajnoki címet, tavaly pedig ugyanebben a szériában az összetettben harmadik lett. Ezt követte a szintlépés, a GB3-ban ugyanis már a Forma-3-as versenyautókhoz sokkal közelebb álló gépekkel állnak rajthoz, ráadásul az épp most végrehajtott átfogó teljesítmény-fejlesztési csomag nyomán nőtt az autók leszorítóereje, a motorok pedig erősebbé és nyomatékosabbá váltak.

A szezon során számos, a Forma-1-ből is ismert helyszínre látogat el a brit Forma-3 mezőnye, így szerepel a programban Spa-Francorchamps, Barcelona és Spielberg is,

Molnár számára ugyanakkor a hazai versenyhétvége lesz a kiemelt esemény az idényben, pályafutása során ugyanis először bizonyíthat hazai közönség előtt

– számolt be róla az MTI.

A magyar pilóta Doningtonban és Brands Hatch-ben is körrekordot ért el a szezon előtti teszten,

de Silverstone-ban is végig az élmezőnyben volt.

„Az új autókkal élvezetesebb a vezetés, más lett tőle az egész élmény, szerencsére gyorsan ráéreztem. A teszteken mutatott tempónk bizakodásra ad okot az idei szezonra, amelyben természetesen a hazai versenyhétvégémet várom a legjobban. Remélem, minél többen fognak majd szorítani nekem a lelátókról, mert ez egyértelműen extra löketet ad” - idézte a közlemény Molnár Martint.