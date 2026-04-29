Romain Grosjean 2020-as bahreini balesete az utóbbi évek egyik legsokkolóbb Forma-1-es jelenete volt, a francia pilóta egy rosszul felmért helyzetet követően 221 km/órás sebességgel szakította át a szalagkorátot, majd a kettészakadó autója azonnal kigyulladt. Az ütközésnél egyértelműen a 2018-ban bevezetett glória fogta fel a Grosjean fejét érő erőhatásokat és torzította el a pálya széli elemet. A francia pilóta fél percig a lángok között volt, de ki tudta szabadítani magát a roncsból, és végül csodával határos módon majdnem sértetlenül megúszta az esetet. Ha viszont nem lett volna az autóra szerelt glória, nem biztos, hogy Grosjean ma köztünk lenne. A 40 éves sztár jelenleg az Indy 500-ban versenyez, és újfent olyan helyzetbe került, hogy hatalmas szüksége volt a nélkülözhetetlen fejvédőre.

Romain Grosjean-t újra a glória mentette meg?

A francia versenyző ezúttal az Indy 500 nyitótesztjén került kellemetlen helyzetbe, egy ponton kifejezetten bizarr okból kifolyólag kellett megszakítania tesztprogramját. Grosjean azért hajtott be a bokszutcába, mert elütött egy madarat, méghozzá nem kis sebességgel, a hatalmas csattanás 370 km/óránál történt.

Az állat maradványai bekerültek a légbeömlőnyílásba, a pilótafülkében pedig Grosjeant is eltalálták,

de a francia épségben megúszta a történteket. A madarat az autó aeroscreenje találta el – ez a fejvédő hasonló funkciót lát el, csak más kivitelezésű, mint az F1-es autókon a glória –, de Grosjeannak így is vérfoltokat kellett törölgetnie a sisakjáról a bokszban.

A francia pilótát tehát újra az ominózus fejvédő mentette meg, ugyanis életveszélyes lehetett volna, ha a madár közvetlenül fejen találta volna ekkora sebességnél. Miután kiderült, hogy nem történt baj, a szerelők már viccelődtek Grosjeannal.

Miért gyilkolsz madarakat, Grosjean? Ezt tudnom kell. Azt hittem, rendes srác vagy”

– hangzott a cinkelés. „Miért repül keresztül a versenypályán a madár? Ez a kérdés” – felelte a korábbi F1-es pilóta.

Az Indy 500 első tesztnapján Grosjean a hatodik helyen végzett, a legjobb időt az amerikai Conor Daly futotta.