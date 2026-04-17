A korábbi Forma–1-es versenyző és francia párja, Étienne Bousquet-Cassagne esküvője nemcsak családi esemény lesz, hanem egy több részes dokumentumfilm csúcspontja is. Ralf Schumacher és párja nem aprózták el: a nagy napot egy négyrészes sorozat kíséri végig, amelyben a nézők a teljes felkészülést és az esküvőt is láthatják.
A „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja” című produkció betekintést enged a kulisszák mögé: a helyszín kiválasztásától kezdve a gyűrűkön át egészen a családi pillanatokig minden képernyőre kerül.
Az esküvőt a dél-franciaországi Saint-Tropez-ban tartják meg, és a nézők gyakorlatilag vendégként lehetnek jelen a ceremónián.
Nemcsak esküvő, hanem üzenet is
Schumacher 2024-ben vállalta fel nyilvánosan kapcsolatát, és azóta többször hangsúlyozta, hogy szeretnék természetesen megmutatni a közös életüket.
A készülő sorozat éppen ezt a célt szolgálja: nemcsak az esküvőt, hanem a hétköznapokat és a családi pillanatokat is bemutatja.
Magyar vonatkozás is lehet
A történethez magyar szál is kapcsolódik: Schumacher fia, David Schumacher párja a magyar autóversenyző, Keszthelyi Vivien.
A fiatal versenyzőnő az elmúlt időszakban többször is feltűnt a Schumacher család környezetében, és jó kapcsolatot ápol Ralf Schumacherrel is, így szinte biztosra vehető, hogy a szűkebb családi kör része.
Mivel a műsor a család életébe is betekintést enged, könnyen elképzelhető, hogy a fiatal pár is feltűnik a produkcióban, illetve jelen lesz az esküvőn.