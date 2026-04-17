Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Újabb nagy lépésre készül a magánéletében a korábbi Forma-1-es pilóta. Ralf Schumacher ezúttal nem a pályán, hanem a kamerák előtt ír történelmet: televíziós show keretében veszi feleségül a párját.

A korábbi Forma–1-es versenyző és francia párja, Étienne Bousquet-Cassagne esküvője nemcsak családi esemény lesz, hanem egy több részes dokumentumfilm csúcspontja is. Ralf Schumacher és párja nem aprózták el: a nagy napot egy négyrészes sorozat kíséri végig, amelyben a nézők a teljes felkészülést és az esküvőt is láthatják.

Ralf Schumachernek valóságshow keretében rendezik meg az esküvőjét Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Lukas Barth-Tuttas
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Lukas Barth-Tuttas

A „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja” című produkció betekintést enged a kulisszák mögé: a helyszín kiválasztásától kezdve a gyűrűkön át egészen a családi pillanatokig minden képernyőre kerül.

Az esküvőt a dél-franciaországi Saint-Tropez-ban tartják meg, és a nézők gyakorlatilag vendégként lehetnek jelen a ceremónián.

Nemcsak esküvő, hanem üzenet is

Schumacher 2024-ben vállalta fel nyilvánosan kapcsolatát, és azóta többször hangsúlyozta, hogy szeretnék természetesen megmutatni a közös életüket.

A készülő sorozat éppen ezt a célt szolgálja: nemcsak az esküvőt, hanem a hétköznapokat és a családi pillanatokat is bemutatja.

Magyar vonatkozás is lehet

A történethez magyar szál is kapcsolódik: Schumacher fia, David Schumacher párja a magyar autóversenyző, Keszthelyi Vivien.

Keszthelyi Vivien és David Schumacher
Fotó: Formula Motorsport Limited via Getty Images/Joe Portlock

A fiatal versenyzőnő az elmúlt időszakban többször is feltűnt a Schumacher család környezetében, és jó kapcsolatot ápol Ralf Schumacherrel is, így szinte biztosra vehető, hogy a szűkebb családi kör része.

Mivel a műsor a család életébe is betekintést enged, könnyen elképzelhető, hogy a fiatal pár is feltűnik a produkcióban, illetve jelen lesz az esküvőn.

