Toto Wolff (aki egyébként a közösségi médiában is rendkívül aktív), a Forma-1-es Mercedes csapatfőnöke szerint egyre közelebb kerülnek a jó megoldásokhoz az idén bevezetett szabályok módosításának ügyében, ugyanakkor szerinte nem szabad elhamarkodottan dönteniük. Az 54 éves sportvezető a versenyzők, a nemzetközi szövetség (FIA), valamint az F1-es sorozat és az abban szereplő istállók képviselőinek részvételével Londonban lezajlott hétfői egyeztetést követően beszélt erről. "Azt kell mondanom, hogy konstruktív megbeszéléseken vagyunk túl, amelyeknek az a lényege, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a terméket, valódi versenyautót készíteni, miközben optimalizáljuk a biztonságot. Mindezt körültekintően és erőlködés nélkül" - fogalmazott Wolff.

Toto Wolff optimista a jövőt illetően

Az osztrák szakember szerint egyre közelebb jutnak a megfelelő megoldáshoz az idén bevezetett szabályok továbbfejlesztésének ügyében. "Tanulnunk kell a korábbiakból, amikor néha elhamarkodott döntéseket hoztunk, túllőttünk a határon, és csak később jöttünk rá, hogy ez nem volt jó ötlet" - jelentette ki Wolff.

A Mercedes az eddig rendezett mindhárom idei futamon diadalmaskodott, kétszer az olasz Andrea Kimi Antonelli, egyszer a brit George Russell győzött. Az összetettben a 19 éves Antonelli vezet Russell előtt. A négyszeres világbajnok holland Max Verstappen ugyanakkor az első pillanattól kezdve élesen kritizálta a szabályokat és az azoknak megfelelően megépített autókat, valamint úgy vélekedett, hogy az egész Forma-1-ben "anti-versenyzés" uralkodott el. Kilátásba helyezte, hogy ha nem történnek jelentős változtatások, akkor akár el is hagyhatja az F1-et.

A világbajnokság jövő hétvégén Miamiban folytatódik, az ígéretek szerint addigra egyezségre kívánnak jutni az érdekelt felek, és azon a versenyhétvégén már láthatók lesznek a módosítások.