A korábbi Forma-1-es versenyző, Jos Verstappen ugyan már 54 éves, de így is szokott raliversenyeken indulni, sőt tavaly megnyerte a Belga Ralibajnokságot.
Verstappen apja sertétlenül megúszta az ijesztő balesetet
A 54 éves holland vasárnap is rajthoz állt Belgiumban egy Skoda Fabia RS Rally2 volánja mögött. A verseny korai szakaszán Max Verstappen édesapja azonban egy éles kanyarkombináció után elvesztette uralmát az autója felett, lecsúszott az útról, majd felborult és egy fának ütközött. A balesetről a Rallye des Wallonie számolt be a Facebook-oldalán.
A helyszínen készült képekből kiderült, hogy a Skoda rommá tört, de a szervezők beszámolója szerint szerencsére Verstappen és navigátora, Jasper Vermeulen is sértetlenül úszta meg a balesetet.
A címvédő belga ralibajnok számára már a hétvége sem indult zökkenőmentesen: az első számú navigátor, Renaud Jamoul a hét elején bokatörést szenvedett, így nem állhatott rajthoz. Időseb Verstappen az első nap után ugyan még harmadik helyen állt, később azonban 40 másodperces időbüntetést kapott, ami jelentősen visszavetette az összetettben, ugyanis a 17. helyre csúszott vissza.
