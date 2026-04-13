95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
Max Verstappen GT-csapattársa, Jules Gounon friss hírt adott az állapotáról, miután a hétvégén ételmérgezést kapott, és a verseny után elájult. Gounon Dani Juncadellával és Chris Lulhammel együtt indult a Paul Ricard-i pályán a GT World Challenge Europe szezonnyitó futamán, amely egyben felkészülés volt a közelgő Nürburgring 24 órás versenyre. Verstappen csapata végül a kilencedik helyen zárt, a mezőnyben Lance Stroll is rajthoz állt.

Gounon már a futam előtt ételmérgezéssel küzdött, ennek ellenére vállalta a versenyzést. Az állapota azonban a saját etapja után hirtelen romlott, és elájult, ezért több órát töltött az orvosi központban. Verstappen csapattársa végül a közösségi médiában így számolt be az állapotáról.

Max Verstappen a Forma-1 szünetében új kihívásokat keresett
Fotó: JOERG MITTER / Red Bull Content Pool

Verstappen csapattársa hősként versenyzett

„Tegnap este ételmérgezést kaptam, sok folyadékot veszítettem és alig aludtam. Nagy köszönet Daninak, hogy segített reggel 7-kor eljutni az orvosi központba, valamint az orvosoknak és mentősöknek, akik versenyzésre alkalmas állapotba hoztak. A futam előtt próbáltam pihenni, amennyit csak tudtam, tudtam, hogy nem lesz könnyű. Minden erőmet beleadtam a dupla etapba – talán ez volt az egyik legnehezebb, amit valaha teljesítettem. Még sosem küzdöttem ennyire egy versenyautóban, és olyan határig toltam magam, amiről nem is gondoltam, hogy képes vagyok rá. Az etap után teljesen elájultam, és újra az orvosi központban kötöttem ki néhány órára. Hatalmas köszönet az orvosi csapatnak és a 2 Seas Motorsport tagjainak, akik végig mellettem voltak” – írta Gounon.

 

