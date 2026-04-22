Nemcsak a pályán, hanem azon kívül is különleges helyzetben van a négyszeres világbajnok Max Verstappen. A holland pilóta olyan szabadságot élvez a csapatánál, amelyről sok riválisa csak álmodhat. Verstappen számára azonban nem kérdés, hogy egy újabb F1-es világbajnoki címet, vagy a legendás Le Mans-i 24 órás verseny megnyerését választaná-e.

A Red Bull holland sztárja, Max Verstappen a Forma-1 áprilisi kényszerszünete alatt ismét GT-autóba ült: múlt hétvégén a német NLS-ben állt rajthoz egy GT3-as Mercedesszel, ám az első versenyét egy tragédia miatt törölték, a másodikon pedig azért úszott el számára a győzelem, mert a csapata a megengedettnél több szett gumit használt fel a hétvége során. Májusban pedig nürburgringi 24 órás versenyen próbálhatja ki magát. 

Max Verstappen újabb GT-versenyen van túl
Fotó: JACK BREKELMANS / NurPhoto

Nem mindenkinek jár olyan szabadság, mint Verstappenek

Négyszeres F1-es világbajnok különleges helyzetével kapcsolatban a korábbi Forma-1-es pilóta, David Coulthard beszélt az Up To Speed ​​podcastban. A legendás skót versenyző szerint Verstappen rendkívül szerencsés, mert a szerződése lehetővé teszi, hogy más sorozatokban is kipróbálja magát, márpedig ezt nem minden aktív pilóta mondhatja el magáról.

Coulthard elmondta, pályafutása elején, amikor a Williamsnél versenyzett, a csapat szigorú szabályokat írt elő és eltiltották bizonyos tevékenységektől, ám később a McLarennél már azt csinálhatott, amit akart. Volt azonban egy fontos feltétel: ha megsérül és nem tud versenyezni, akkor nem kap fizetést.

„Nem minden szerződés teszi lehetővé, hogy máshol is versenyezhess. A Williamsnél olyan szerződésem volt, ami megtiltotta, hogy olyan dolgokat csináljak, mint a sárkányrepülés, vagy a bázisugrás – olyan dolgokat, amiket egyébként soha nem akartam volna csinálni. Aztán a McLarennél Ron Dennis csapatfőnökkel és Mika Häkkinennel együtt jártunk síelni. Télen odamentünk edzeni meg síelni. Ron nézőpontja az volt: »felnőtt ember vagy, tudsz profiként viselkedni, de ha nem tudsz versenyezni, akkor nem fizetek neked«. Szóval feltételezte, hogy elég óvatosak leszünk, hogy ne sérüljünk meg. Én 15 szezont töltöttem a Forma-1 -ben, és soha egyetlen versenyt sem hagytam ki” – mondta Coulthard.

Ötödik vb-cím, vagy a Le Mans-i győzelem?

A Red Bull számára nehezen indult a 2026-os Forma-1-es szezon, Verstappen pedig három futam után mindössze a kilencedik helyen áll a tabellán. A holland korábban többször is beszélt arról, hogy komolyan érdekli a hosszútávú autóversenyzés, és szeretne egyszer rajthoz állni Le Mans-ban – sőt, még azt is felvetette, hogy akár a kétszeres F1-es világbajnok Fernando Alonso és Sebastian Vettel társaságában indulna el a híres versenyen.

Formula 1 driver Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing competes during the Formula 1 Japan Suzuka race at the Suzuka Formula 1 circuit in Suzuka, Japan, on March 29, 2025.
Verstappen számára nem kérdés, hogy mi élvez jelenleg prioritást a pályafutásában
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A 28 éves pilóta nemrég az „Egy este Max Verstappennel” című műsorban váratlanul nehéz kérdést kapott, ugyanis Frank Evenblij műsorvezető arra kérte, képzelje el, hogy pályafutása egyik legnagyobb döntését kell meghoznia: megszerzi az ötödik világbajnoki címét a Forma-1-ben, vagy a legendás Le Mans-i versenyt. Verstappen azonban egyértelmű választ adott.

Mindig az ötödik világbajnoki címet választanám

– mondta a holland versenyző. Hozzátette, hogy a hosszútávú versenyzésre később is lehetősége lehet, míg egy újabb F1-es bajnoki cím megszerzése egyre nehezebb feladat a számára az idő előrehaladtával. A négyszeres világbajnok ugyanakkor humorosan megjegyezte: jelenleg nem tűnik úgy, hogy idén megszerezheti a hőn áhított ötödik vb-címét.

„Ebben a szezonban ez nem fog megtörténni, de Le Mans-ban még 45 éves koromban is versenyezhetek” – tette hozzá a 71-szeres nagydíjgyőztes.

A világbajnokság jövő hétvégén Miamiban folytatódik, a változtatások nagy részét már ott bevezetik, miután a motorsport világtanács formálisan is elfogadja azokat. 

