A Red Bull holland sztárja, Max Verstappen a Forma-1 áprilisi kényszerszünete alatt ismét GT-autóba ült: múlt hétvégén a német NLS-ben állt rajthoz egy GT3-as Mercedesszel, ám az első versenyét egy tragédia miatt törölték, a másodikon pedig azért úszott el számára a győzelem, mert a csapata a megengedettnél több szett gumit használt fel a hétvége során. Májusban pedig nürburgringi 24 órás versenyen próbálhatja ki magát.

Max Verstappen újabb GT-versenyen van túl

Nem mindenkinek jár olyan szabadság, mint Verstappenek

Négyszeres F1-es világbajnok különleges helyzetével kapcsolatban a korábbi Forma-1-es pilóta, David Coulthard beszélt az Up To Speed ​​podcastban. A legendás skót versenyző szerint Verstappen rendkívül szerencsés, mert a szerződése lehetővé teszi, hogy más sorozatokban is kipróbálja magát, márpedig ezt nem minden aktív pilóta mondhatja el magáról.

Coulthard elmondta, pályafutása elején, amikor a Williamsnél versenyzett, a csapat szigorú szabályokat írt elő és eltiltották bizonyos tevékenységektől, ám később a McLarennél már azt csinálhatott, amit akart. Volt azonban egy fontos feltétel: ha megsérül és nem tud versenyezni, akkor nem kap fizetést.

„Nem minden szerződés teszi lehetővé, hogy máshol is versenyezhess. A Williamsnél olyan szerződésem volt, ami megtiltotta, hogy olyan dolgokat csináljak, mint a sárkányrepülés, vagy a bázisugrás – olyan dolgokat, amiket egyébként soha nem akartam volna csinálni. Aztán a McLarennél Ron Dennis csapatfőnökkel és Mika Häkkinennel együtt jártunk síelni. Télen odamentünk edzeni meg síelni. Ron nézőpontja az volt: »felnőtt ember vagy, tudsz profiként viselkedni, de ha nem tudsz versenyezni, akkor nem fizetek neked«. Szóval feltételezte, hogy elég óvatosak leszünk, hogy ne sérüljünk meg. Én 15 szezont töltöttem a Forma-1 -ben, és soha egyetlen versenyt sem hagytam ki” – mondta Coulthard.

Ötödik vb-cím, vagy a Le Mans-i győzelem?

A Red Bull számára nehezen indult a 2026-os Forma-1-es szezon, Verstappen pedig három futam után mindössze a kilencedik helyen áll a tabellán. A holland korábban többször is beszélt arról, hogy komolyan érdekli a hosszútávú autóversenyzés, és szeretne egyszer rajthoz állni Le Mans-ban – sőt, még azt is felvetette, hogy akár a kétszeres F1-es világbajnok Fernando Alonso és Sebastian Vettel társaságában indulna el a híres versenyen.