Max Verstappen és a Red Bull ismét a figyelem középpontjába került. A Forma-1-es csapat silverstone-i filmes napján Verstappen egy olyan aerodinamikai fejlesztést próbált ki, amely erősen hajaz a Ferrari különleges hátsó szárnykialakítására.

A Red Bull Forma-1-es csapata szerdán Silverstone-ban tartott filmforgatási napot, amelyet arra használt, hogy tesztelje az RB22-es új alkatréseit. A program részeként Max Verstappen több friss elemet, köztük egy új első szárnyat, módosított oldaldobozokat, valamint egy átdolgozott hátsó szárnyat is tesztelt

Max Verstappenék a Ferrari forradalmi ötletét tesztelték
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A Ferrari trükkje inspirálhatta Verstappenék új fegyverét

Utóbbinál figyeltek fel arra a szakértők, hogy a dizájn erősen emlékeztet a Ferrari által használt és korábban vitákat generált „Macarena-szárnyra”. Az interneten megjelent képek szerint azonban a Milton Keynes-i csapat továbbfejlesztette ezt a megoldást.

A Ferrari még a bahreini téli teszteken okozott meglepetést azzal, hogy pályára vitt egy olyan hátsó szárnyat, amelynek felső lapjai nemcsak felnyílnak az egyenesekben, hanem át is fordulnak a hosszanti tengely körül. A légterelő így nagyjából 270 fokos tartományban nyílik és záródik, ezzel csökkentve a légellenállást és növelve a végsebességet. A maranellói istálló legutóbb Kínában vetette be a különleges fejlesztést, de eddig még nem tartotta elég megbízhatónak ahhoz, hogy élesben is használja. 

Működést tekintve a Red Bull verziója egyébként nem teljesen azonos, de a koncepció hasonló: a célja, hogy nagy tempónál csökkenjen a légellenállás, miközben a stabilitás megmarad a kanyarokban. A különbség, hogy míg a Ferrari megoldásában az aktív elemek a szárnyvégekhez kapcsolódnak, addig a Red Bullnál egy központi oszlop tűnik a működtető elemnek. 

A tavaly összetettben második Verstappen a szezon első három futama alatt mindössze 12 pontot szerzett, így a kilencedik helyen áll a vb-pontversenyben, míg a Red Bull 16 egységgel csak a hatodik a konstruktőri bajnokságban, miközben a listavezető Mercedes 135 pontot gyűjtött eddig.

Az F1-es világbajnokság jövő hétvégén Miamiban folytatódik, ahol várhatóan több szabályváltoztatást is bevezetnek.

