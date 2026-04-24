A Red Bull Forma-1-es csapata szerdán Silverstone-ban tartott filmforgatási napot, amelyet arra használt, hogy tesztelje az RB22-es új alkatréseit. A program részeként Max Verstappen több friss elemet, köztük egy új első szárnyat, módosított oldaldobozokat, valamint egy átdolgozott hátsó szárnyat is tesztelt.

Max Verstappenék a Ferrari forradalmi ötletét tesztelték

A Ferrari trükkje inspirálhatta Verstappenék új fegyverét

Utóbbinál figyeltek fel arra a szakértők, hogy a dizájn erősen emlékeztet a Ferrari által használt és korábban vitákat generált „Macarena-szárnyra”. Az interneten megjelent képek szerint azonban a Milton Keynes-i csapat továbbfejlesztette ezt a megoldást.

looks like redbull also have the macarena rear wing now? pic.twitter.com/Iw1ovVH2Wv — Verstappen News (@verstappenews) April 23, 2026

A Ferrari még a bahreini téli teszteken okozott meglepetést azzal, hogy pályára vitt egy olyan hátsó szárnyat, amelynek felső lapjai nemcsak felnyílnak az egyenesekben, hanem át is fordulnak a hosszanti tengely körül. A légterelő így nagyjából 270 fokos tartományban nyílik és záródik, ezzel csökkentve a légellenállást és növelve a végsebességet. A maranellói istálló legutóbb Kínában vetette be a különleges fejlesztést, de eddig még nem tartotta elég megbízhatónak ahhoz, hogy élesben is használja.

Működést tekintve a Red Bull verziója egyébként nem teljesen azonos, de a koncepció hasonló: a célja, hogy nagy tempónál csökkenjen a légellenállás, miközben a stabilitás megmarad a kanyarokban. A különbség, hogy míg a Ferrari megoldásában az aktív elemek a szárnyvégekhez kapcsolódnak, addig a Red Bullnál egy központi oszlop tűnik a működtető elemnek.

A tavaly összetettben második Verstappen a szezon első három futama alatt mindössze 12 pontot szerzett, így a kilencedik helyen áll a vb-pontversenyben, míg a Red Bull 16 egységgel csak a hatodik a konstruktőri bajnokságban, miközben a listavezető Mercedes 135 pontot gyűjtött eddig.

Az F1-es világbajnokság jövő hétvégén Miamiban folytatódik, ahol várhatóan több szabályváltoztatást is bevezetnek.