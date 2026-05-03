Alessandro Zanardi sportkarrierje – a legtöbb európai versenyzőhöz hasonlóan – a gokartozással kezdődött, méghozzá egy tragikus és drámai esemény következményeként. 15 éves nővére, Cristina, aki ígéretes úszó volt, autóbalesetben életét vesztette. Ekkor Alessandro már közel járt ahhoz a korhoz, amikor megszerezhette volna a motoros jogosítványt, de szülei – Dino és Anna – a lányuk halála után attól tartottak, hogy nyughatatlan fiuk is veszélybe kerülne a forgalmas utakon. Egy nap, amikor apjával sétált Castelmaggioréban – Zanardi szülővárosában – egy szerelőműhely mellett, Alessandro meglátta barátját, Glaucót, aki éppen egy gokarton dolgozott. Látva, hogy mennyire érdekli a gokart, Glauco azt javasolta Alessandro apjának, hogy fia energiáit érdemes lenne egy versenypályán, gokartozással levezetni.

Alessandro Zanardi milliók példaképe volt

Alessandro Zanardi őstehetség volt, Michael Schumacher helyére került a Forma-1-be

Attól a naptól kezdve Alessandro teljesen a gokartozásra összpontosított. Annyira eltökélt volt, hogy saját gokartot épít, hogy még az apjától is ellopott néhány vízvezetéket – mivel az apja vízvezeték-szerelő volt –, valamint négy kereket egy szemetesről. Ez jelentette számára egy új kaland kezdetét. Szenvedély hajtotta, hogy versenyezzen, és ebben apja is osztozott, aki szerelőként és menedzserként is mellette állt.

Két barátja, Dante és Massimo – akik pékek voltak Castelmaggioréban – szintén rajongtak a gokartért. Ahhoz, hogy vasárnaponként kijuthassanak a pályára, szombaton mindig kétszer annyi kenyeret kellett sütniük. Mire azonban megérkeztek a pályára, teljesen kimerültek voltak, ezért csapatukat „Team Sfighè”-nek, azaz „Szerencsétlen csapatnak” nevezték el.

Ahogy telt az idő, Alessandro neve egyre ismertebb lett a gokart világában, részben egy különös incidens miatt is, amely egy Európa-bajnoki futamon történt. Az utolsó körben, amikor az élen állt, összeütközött egy Corsini nevű versenyzővel. Mindketten kicsúsztak, de Alessandro könnyedén visszatérhetett volna a pályára, és megtarthatta volna az első helyet, hiszen az ütközés pillanatában 28 másodperces előnye volt. Corsini apja azonban, aki a baleset helyszínénél tartózkodott, megakadályozta őt ebben azzal, hogy fellökte. Alessandro a mai napig úgy gondolja, hogy a futam győztese, az akkor még ismeretlen Michael Schumacher valószínűleg jót nevetett az eseten.