Alessandro Zanardi sportkarrierje – a legtöbb európai versenyzőhöz hasonlóan – a gokartozással kezdődött, méghozzá egy tragikus és drámai esemény következményeként. 15 éves nővére, Cristina, aki ígéretes úszó volt, autóbalesetben életét vesztette. Ekkor Alessandro már közel járt ahhoz a korhoz, amikor megszerezhette volna a motoros jogosítványt, de szülei – Dino és Anna – a lányuk halála után attól tartottak, hogy nyughatatlan fiuk is veszélybe kerülne a forgalmas utakon. Egy nap, amikor apjával sétált Castelmaggioréban – Zanardi szülővárosában – egy szerelőműhely mellett, Alessandro meglátta barátját, Glaucót, aki éppen egy gokarton dolgozott. Látva, hogy mennyire érdekli a gokart, Glauco azt javasolta Alessandro apjának, hogy fia energiáit érdemes lenne egy versenypályán, gokartozással levezetni.
Alessandro Zanardi őstehetség volt, Michael Schumacher helyére került a Forma-1-be
Attól a naptól kezdve Alessandro teljesen a gokartozásra összpontosított. Annyira eltökélt volt, hogy saját gokartot épít, hogy még az apjától is ellopott néhány vízvezetéket – mivel az apja vízvezeték-szerelő volt –, valamint négy kereket egy szemetesről. Ez jelentette számára egy új kaland kezdetét. Szenvedély hajtotta, hogy versenyezzen, és ebben apja is osztozott, aki szerelőként és menedzserként is mellette állt.
Két barátja, Dante és Massimo – akik pékek voltak Castelmaggioréban – szintén rajongtak a gokartért. Ahhoz, hogy vasárnaponként kijuthassanak a pályára, szombaton mindig kétszer annyi kenyeret kellett sütniük. Mire azonban megérkeztek a pályára, teljesen kimerültek voltak, ezért csapatukat „Team Sfighè”-nek, azaz „Szerencsétlen csapatnak” nevezték el.
Ahogy telt az idő, Alessandro neve egyre ismertebb lett a gokart világában, részben egy különös incidens miatt is, amely egy Európa-bajnoki futamon történt. Az utolsó körben, amikor az élen állt, összeütközött egy Corsini nevű versenyzővel. Mindketten kicsúsztak, de Alessandro könnyedén visszatérhetett volna a pályára, és megtarthatta volna az első helyet, hiszen az ütközés pillanatában 28 másodperces előnye volt. Corsini apja azonban, aki a baleset helyszínénél tartózkodott, megakadályozta őt ebben azzal, hogy fellökte. Alessandro a mai napig úgy gondolja, hogy a futam győztese, az akkor még ismeretlen Michael Schumacher valószínűleg jót nevetett az eseten.
Alessandro Zanardi a Forma-1-ben is bemutatkozhatott
Az F1-es kaland 1991-ben kezdődött, hirtelen és külső segítség nélkül, amikor a Jordan felkérte, hogy helyettesítse Michael Schumachert, aki a Benettonhoz szerződött. Eddie Jordannek nem volt elegendő költségvetése a bajnokság befejezéséhez, ezért fogadást kötött egy bukmékerrel: arra tippelt, hogy csapata legalább tíz pontot szerez a szezon végéig. Miután ezt már a szezon első felében elérték, Jordan úgy döntött, hogy a hátralévő futamokra inkább egy „gyors pilótát”, és nem egy „pénzes pilótát” választanak. Alex Zanardi F1-es debütálása így vette kezdetét – ráadásul különös módon: Le Mans-ban volt egy F3000-es versenyen, amikor a Jordan telefonon kereste, de nem találták. Végül a pálya hangosbemondóján keresztül próbálták meg felkutatni.
Bemutatkozása Barcelonában történt, ahol csak szabadedzésen próbálhatta ki az autót, ennek ellenére a vasárnapi futamon a 9. helyen végzett.
Apja – attól tartva, hogy jelenléte elvonhatná fia figyelmét – nem szólt neki, hogy ott lesz a versenyen. Zanardi a levezető körben meglepődve látta, hogy valaki hevesen integet neki: az apja volt az, aki félig felmászva egy oszlopra, vadul integetett.
1993-ban a Lotushoz szerződött, de a csapat már messze volt a ’70-es évek világbajnok alakulatától. A Belga Nagydíj pénteki edzésén, Spában, a Radillon kanyarban az aktív felfüggesztés meghibásodott, és 270 km/órás sebességnél az autó megcsúszott és korlátnak csapódott. Zanardi eszméletlen maradt, és kezdetben azt hitték, hogy lábsérülést szenvedett, de később kiderült, hogy gerincsérülése van. Liège-be szállították kórházba. A baleset miatt nem tudta befejezni a szezont.
1995-ben csak két brit GT-futamon indult, Silverstone-ban megnyerte kategóriáját. Az év végén a Reynard kereskedelmi igazgatója emlékezett rá az F3000-ben, felajánlották neki, hogy teszteljen a Homestead oválon a Chip Ganassi csapat számára. Bár nem ő volt az egyetlen tesztpilóta, ő bizonyult a leggyorsabbnak, így hároméves szerződést kapott.
1996-ban, első amerikai szezonjában: három győzelmet aratott, öt pole pozíciót szerzett és harmadik lett az összetettben Elnyerte az „Év újonca” címet, és legendás lett a Laguna Secában bemutatott előzése („The pass”). 1997-ben öt győzelemmel és négy pole-lal megnyerte a CART-bajnokságot. 1998-ban újabb bajnoki címet szerzett, több győzelemmel és dobogóval.
Visszatérés a Forma-1-be
1999-ben a Williamshez igazolt, de a visszatérés nem sikerült jól. Nehezen alkalmazkodott az autóhoz, számos technikai hiba sújtotta, és a csapat sem támogatta megfelelően. Bár Monzában kiemelkedően teljesített – negyedik helyről rajtolt, és a rajtnál a második helyre jött fel –, műszaki hiba miatt végül csak hetedik lett. A szezon végén közös megegyezéssel távozott, és ezzel végleg véget ért F1-es pályafutása.
2001-ben visszatért a CART-ba, de Lausitzringen súlyos balesetet szenvedett. A 142. körben, a boxkiállás után megcsúszott, és autója keresztbe fordult a pályán. Ekkor Alex Tagliani több mint 300 km/órával belerohant. Az autó kettétört, Zanardi lábai súlyosan megsérültek. A mentőcsapat gyors beavatkozása mentette meg az életét, mivel súlyos vérveszteséget szenvedett – mindössze egy liter vér maradt a testében. Az orvosok mindkét lábát amputálni kényszerültek.
A baleset után Zanardi gyorsan visszatért az életbe: speciális jogosítványt szerzett, kézi vezérlésű autót vezetett, és 500 kilométert vezetett Monacóból Imolába. Hatalmas öniróniával és akaraterővel kezelte helyzetét, és mindig azt hangsúlyozta, ami megmaradt számára: család, barátok, rajongók.
Zanardit két protézissel látták el, és megkezdte a rehabilitációt. Nem volt elégedett a kereskedelmi forgalomban kapható lábak, ezért saját, egyedi protéziseket tervezett és készített, hogy megtalálja a versenyzéshez legmegfelelőbbet.
Elvesztettem a lábaimat, de nem az élni akarásomat. El kell fogadnod, ami történt, és meg kell találnod a módját, hogy továbblépj. Ekkora veszteség után két lehetőséged van: feladod, vagy minden eddiginél keményebben küzdesz.
Zanardi élni és versenyezni akarása megmentette, folyamatosan új célokat talált, és milliókat inspirált.
2002-ben a CART különleges módon tisztelgett Zanardi előtt: a torontói futamon ő lengethette meg a kockás zászlót. 2003-ra készen állt arra, hogy ismét pályára guruljon, kézzel működtethető fék- és gázvezérléssel. Jelképesen teljesítette azt a 13 kört a lausitzringi pályán, amelyet a 2001-es balesete miatt nem tudott befejezni. A leggyorsabb köre 37,487 másodperc volt – ez az idő az éles versenyen az ötödik rajthelyhez lett volna elég.
2003-ban Monzában indult az Európai Túraautó-bajnokság egyik futamán, ez volt az első versenye a baleset óta. A versenyautót úgy alakították át, hogy a protéziseit használhassa, és a futamot a hetedik helyen fejezte be.
2004-ben teljes szezonra visszatért, Roberto Ravaglia BMW Team Italy-Spain csapatánál. Augusztusban Zanardi megszerezte első győzelmét a világbajnoki sorozatban. Később 2006-ban Isztambulban, majd 2008-ban és 2009-ben Brnóban is nyert. A 2009-es szezon végén bejelentette visszavonulását a WTCC-ből. 2005-ben megnyerte az Olasz Superturismo-bajnokságot is, 2006 novemberében ismét Forma-1-es autóba ülhetett, amikor a BMW Sauber valenciai tesztjén vezetett. A teszt után elmondta, hogy a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a kanyarokban csak a jobb kezével tudta irányítani az autót, mert a bal kezével a gázt kezelte.
„Természetesen tudom, hogy nem fogok F1-es szerződést kapni, de már az is hihetetlen érzés, hogy újra vezethetek egy ilyen autót” – mondta.
2012 novemberében egy BMW DTM-autót tesztelt, és 32 kört teljesített a Nürburgringen. Később elmondta, hogy a teszt újra felébresztette benne a motorsport iránti vágyat. 2014 januárjában bejelentették, hogy visszatér a versenyzéshez, és a Blancpain Sprint Series-ben indul majd egy BMW Z4 GT3-mal. 2018-ban egyszeri alkalommal a DTM-ben is rajthoz állt Misanóban egy BMW M4 DTM-mel.
2019 januárjában visszatért az amerikai motorsportba, amikor elindult a Daytona 24 órás versenyen. Az autóban speciális kormány volt, amely lehetővé tette, hogy bal kézzel adjon gázt, jobb kézzel váltson, a fékezést pedig egy nagy karral végezze.
Paralimpikonként ért a csúcsra a legenda
A 2001-es baleset után Zanardi úgy döntött, hogy visszatér a sporthoz, és kézikerékpározni kezdett. 2007-ben – mindössze négy hét edzés után – negyedik lett a New York-i maraton handbike kategóriájában. Később komolyabban is elkezdte ezt a sportot, és 2009-ben részt vett a para-kerékpáros világbajnokságon. Célja az volt, hogy bekerüljön a 2012-es londoni paralimpiára készülő olasz csapatba.
2009-ben megnyerte a velencei maratont a fogyatékkal élők kategóriájában, majd 2010-ben a római maratont is. 2011-ben, negyedik próbálkozásra megnyerte a New York-i maratont is saját kategóriájában. A 2012-es londoni paralimpián aranyérmet nyert az időfutamban (H4 kategória), majd két nappal később az országúti versenyben is győzött, végül egy ezüstérmet szerzett a vegyes csapatváltóban.
A kerékpárt az olasz Dallara építette számára. Teljesítményének köszönhetően a Top Gear az „Év emberei” közé választotta, és őt szavazták meg a paralimpia legjobb férfi sportolójának is.
2014-ben teljesítette az Ironman világbajnokságot. 2016-ban, a riói paralimpián két arany- és egy ezüstérmet nyert. 2018-ban egy olasz triatlonversenyen világcsúcsot állított fel a fogyatékkal élők kategóriájában, 8:26:06-os idővel.
2020. június 19-én Zanardi súlyos balesetet szenvedett egy olasz para-kerékpáros versenyen. Egy lejtőn elvesztette az uralmát a handbike felett, és egy szembejövő teherautónak ütközött. Súlyos fej- és arcsérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol intenzív osztályon kezelték. Több műtéten esett át, állapota sokáig kritikus volt.
2020 végére visszanyerte látását és hallását, 2021-ben újra beszélni is tudott. Másfél évvel a baleset után hazatérhetett, hogy otthon folytassa rehabilitációját. 2022-ben ismét kórházba került egy otthoni tűzeset miatt, amely megrongálta az orvosi eszközeit.
1996-ban feleségül vette Daniela Mannit, akivel egy fiuk született. Két könyvet is írt az életéről, és története számos dokumentumfilmben is szerepelt. Alessandro Zanardi 2026. május 1-jén, 59 éves korában hunyt el Bolognában.
A Forma–1-es szakíró, David Tremayne „a legmagasabb rendű hősnek” nevezte, míg a BBC újságírója, Andrew Benson úgy fogalmazott: „A 21. század hőse volt. Egy ember, aki milliókat inspirált rendíthetetlen akaratával – két sportág ikonja.”
„Sokkal teljesebb ember lettem a baleset után, mint előtte voltam. Nem áldozat, egy szerencsés ember vagyok. A sport egy második életet adott nekem” – foglalta össze az életét Alessandro Zanardi.
