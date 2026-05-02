Meghalt Alex Zanardi, a Forma-1 hőse és a sportvilág példaképe

A család közleménye szerint Alex Zanardi május 1-jén, péntek este hunyt el, békésen, szerettei körében. A hozzátartozók megköszönték a támogatást, és azt kérték, hogy a gyász idején tartsák tiszteletben a magánéletüket. A temetés részleteiről később adnak tájékoztatást.

Alex Zanardi 1999-ben, a Williams pilótájaként a Brazil Nagydíj előtt, az interlagosi bokszutcában

A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Sky Sports a családi közleményt idézve külön kiemelte, hogy Zanardi békésen halt meg, de a család nem nevezte meg, mi okozta a halálát.

Alex Zanardi a Forma-1-ben vált ismertté, Amerikában lett igazi bajnok

Zanardi a Forma-1-ben 1991 és 1999 között összesen 41 futamon indult, és a Jordan, a Minardi, a Lotus, valamint a Williams csapatánál is versenyzett. A Forma-1 hivatalos oldala korábban úgy fogalmazott róla: bár a sorozatban nem jutott hatodik helynél előrébb, milliók számára így is hős és inspiráció lett.

Legnagyobb autós sikereit az Egyesült Államokban érte el. A CART-sorozatban 1997-ben és 1998-ban is bajnoki címet nyert, látványos előzéseivel és támadó vezetési stílusával pedig az amerikai autósport egyik legnépszerűbb alakjává vált.

A baleset után mindkét lábát amputálni kellett

Zanardi élete 2001. szeptember 15-én változott meg örökre. A németországi Lausitzringen rendezett CART-futamon autója megpördült, majd Alex Tagliani versenyautója nagy sebességgel eltalálta. A baleset után mindkét lábát amputálni kellett.

Zanardi ekkor a vérének hetven százalékát elvesztette, hétszer újra kellett éleszteni, és az orvosok szerint ötven százalék esélye volt az életben maradásra.

Sokan azt gondolták, hogy ezzel véget ért a sportpályafutása, Zanardi azonban a saját maga által tervezett protézis segítségével újra megtanult járni, majd speciálisan átalakított autóval visszatért a versenypályára.

Az International Paralympic Committee összefoglalója szerint kevesebb mint két évvel a balesete után már ismét autóversenyeken indult, később pedig a túraautó-világbajnokságon is futamgyőzelmeket szerzett.

Paralimpiai bajnokként vált halhatatlanná

Zanardi ezután a handbike-ban talált új kihívást, és a parasport egyik legismertebb alakja lett. A 2012-es londoni paralimpián két aranyérmet és egy ezüstöt nyert, majd a 2016-os riói játékokon újabb két aranyat és egy ezüstöt szerzett.