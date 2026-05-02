Meghalt Alex Zanardi, a Forma-1 hőse és a sportvilág példaképe

A család közleménye szerint Alex Zanardi május 1-jén, péntek este hunyt el, békésen, szerettei körében. A hozzátartozók megköszönték a támogatást, és azt kérték, hogy a gyász idején tartsák tiszteletben a magánéletüket. A temetés részleteiről később adnak tájékoztatást.
A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Sky Sports a családi közleményt idézve külön kiemelte, hogy Zanardi békésen halt meg, de a család nem nevezte meg, mi okozta a halálát.
Alex Zanardi a Forma-1-ben vált ismertté, Amerikában lett igazi bajnok
Zanardi a Forma-1-ben 1991 és 1999 között összesen 41 futamon indult, és a Jordan, a Minardi, a Lotus, valamint a Williams csapatánál is versenyzett. A Forma-1 hivatalos oldala korábban úgy fogalmazott róla: bár a sorozatban nem jutott hatodik helynél előrébb, milliók számára így is hős és inspiráció lett.
Legnagyobb autós sikereit az Egyesült Államokban érte el. A CART-sorozatban 1997-ben és 1998-ban is bajnoki címet nyert, látványos előzéseivel és támadó vezetési stílusával pedig az amerikai autósport egyik legnépszerűbb alakjává vált.
A baleset után mindkét lábát amputálni kellett
Zanardi élete 2001. szeptember 15-én változott meg örökre. A németországi Lausitzringen rendezett CART-futamon autója megpördült, majd Alex Tagliani versenyautója nagy sebességgel eltalálta. A baleset után mindkét lábát amputálni kellett.
Zanardi ekkor a vérének hetven százalékát elvesztette, hétszer újra kellett éleszteni, és az orvosok szerint ötven százalék esélye volt az életben maradásra.
Sokan azt gondolták, hogy ezzel véget ért a sportpályafutása, Zanardi azonban a saját maga által tervezett protézis segítségével újra megtanult járni, majd speciálisan átalakított autóval visszatért a versenypályára.
Az International Paralympic Committee összefoglalója szerint kevesebb mint két évvel a balesete után már ismét autóversenyeken indult, később pedig a túraautó-világbajnokságon is futamgyőzelmeket szerzett.
Paralimpiai bajnokként vált halhatatlanná
Zanardi ezután a handbike-ban talált új kihívást, és a parasport egyik legismertebb alakja lett. A 2012-es londoni paralimpián két aranyérmet és egy ezüstöt nyert, majd a 2016-os riói játékokon újabb két aranyat és egy ezüstöt szerzett.
A sikerei mögött nemcsak különleges fizikai teljesítmény állt, hanem az a tartás is, amellyel a legsúlyosabb tragédiák után is új célt talált magának. Zanardi nemcsak bajnok volt, hanem olyan sportember, aki a pályafutásával és az életével is azt üzente: a legnehezebb pillanatok után is lehet újrakezdeni.
A 2020-as baleset után hosszú rehabilitáció következett
Az olasz sportoló 2020 júniusában szenvedett újabb súlyos balesetet: handbike-kal vett részt egy jótékonysági váltóeseményen Toszkánában, amikor összeütközött egy teherautóval. Súlyos fej-, arc- és koponyasérülésekkel került kórházba, több műtéten esett át, majd hosszú rehabilitáció következett.
A baleset után Zanardit hetekig lélegeztetőgépen tartották, mesterséges kómában volt, majd többször megoperálták az arcát és a koponyáját.
Felesége, Daniela Zanardi 2021-ben azt közölte, hogy férje állapota stabil, képes kommunikálni, de beszélni még nem tudott, és továbbra is összetett rehabilitációs programban vesz részt.
Másfél év kórházi kezelés után, 2021 decemberében Zanardit hazaengedték, így otthonában folytathatta a felépülést. Felesége akkor azt mondta, a rehabilitáció hosszú folyamat, amelyben voltak előrelépések és visszaesések is, de a család minden energiáját Alex gyógyulására fordította.
Újabb megpróbáltatás: tűz a padovai otthonában
2022 augusztusában újabb nehézség érte a családot: kigyulladtak Zanardi padovai otthonának tetején lévő napelemek. A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, de mivel a napelemek a Zanardi ellátásához szükséges gépeket is árammal látták el, visszaszállították a vicenzai klinikára, ahol korábban hosszú ideig ápolták. 2021 vége óta otthon folytatta a rehabilitációját, a tűzeset után azonban újra intézményi ellátásra szorult.
Ezt követően a család már csak nagyon ritkán adott hírt az állapotáról, Zanardi pedig visszavonultan, a nyilvánosságtól távol élt. A róla szóló utolsó évek hírei már nem versenyzésről vagy sporteredményekről, hanem a felépüléséről, az otthoni rehabilitációjáról és a családja által óvott magánéletéről szóltak.
Halálával a sportvilág egyik leginspirálóbb alakját veszítette el. Alex Zanardira nemcsak korábbi Forma-1-es pilótaként, kétszeres CART-bajnokként és paralimpiai aranyérmesként emlékeznek majd, hanem emberként is, aki a tragédiákból is erőt tudott meríteni, és ezzel millióknak adott reményt.