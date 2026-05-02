A Bolognában született Alex Zanardi öt szezonon át versenyzett a Forma-1-ben, ahol a legjobb eredménye egy hatodik helyezés volt, amit az 1993-as Brazil Nagydíjon ért el. Később több más sorozatban is szerepelt, 2001-ben egy németországi CART-futamon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett. A saját maga által tervezett protézis segítségével megtanult újra járni, majd túraautóban is versenyzett. Ezt követően talált új kihívásként a kézihajtású kerékpárra, amelyben négy paralimpiai bajnoki címet nyert: kettőt 2012-ben Londonban, kettőt pedig 2016-ban Rióban.

Elhunyt Alex Zanardi

Alex Zanardit gyászolja a Forma-1

A sportvilág egyik legnagyobb példaképe mindössze 59 éves volt. Zanardi halálát nagy veszteségként éli meg a Forma-1. Az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali elsők között reagált honfitársa elvesztésére.

„Mélyen megrázott kedves barátom, Alex Zanardi távozásának híre. Igazi példakép volt, emberként és sportolóként is. Mindig magamban fogom őrizni rendkívüli erejét. Olyan kihívásokkal kellett szembenéznie, amelyek bárki mást megroppantottak volna, ő mégis ment előre, mosolyogva és olyan makacs elszántsággal, amely mindannyiunkat inspirált. Bár veszteségét mélyen érezzük, öröksége továbbra is erős marad. Őszinte gondolataim és legmélyebb részvétem feleségének, Danielának, fiának, Niccolónak, a család többi tagjának és mindazoknak szól, akiknek megadatott, hogy megismerjék őt.”

Stefano Domenicali - President and CEO of Formula 1:



I am deeply saddened by the passing of my dear friend Alex Zanardi.



He was truly an inspirational person, as a human and as an athlete. I will always carry with me his extraordinary strength. He faced challenges that would… pic.twitter.com/damriNDNU5 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) rövid közleményben búcsúzott a korábbi olasz versenyzőtől.

„Mélyen megrendítette az FIA-t Alex Zanardi, korábbi Forma-1-es pilóta, kétszeres CART-bajnok halálhíre. Az élete sorsát megváltoztató balesettől a paralimpiai aranyéremig vezető útja az egyik legelismertebb sportolóvá, a bátorság és az elszántság örök szimbólumává tette őt.”

Zanardi az F1-ben a Jordan, a Minardi, a Lotus és a Williams csapatainál versenyzett. 2020-ban vonult vissza a nyilvánosság elől, miután egy olaszországi közúti kerékpárversenyen súlyos balesetet szenvedett. Október 23-án töltötte volna be 60. életévét.