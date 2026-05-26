A szörnyű baleset Ramsey városában, a Parliament Square kijáratánál történt. Az incidens után azonnal piros zászlóval megszakították az aktuális versenyszakaszt, majd a teljes Mountain Course-on felfüggesztették az összes pályatevékenységet.

Súlyos baleset árnyékolta be az idei Isle of Man TT motorversenyt

Hogy történhetett ilyen szörnyű baleset?

A szervezők tájékoztatása szerint az esetben egyetlen motoros és több néző volt érintett. A versenyző személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de annyit közöltek róla, hogy lábsérüléseket szenvedett, ugyanakkor eszméleténél volt, beszélni tudott, és folyamatos orvosi ellátásban részesül.

A baleset során nyolc néző is megsérült vagy orvosi kezelésre szorult. Mindannyian eszméletüknél voltak, őket a Douglasban található Nobles Kórházba szállították további vizsgálatokra és kezelésre.

Az Isle of Man TT hivatalos közleményében hangsúlyozta:

a versenyt azonnal leállították, hogy életbe léptethessék a súlyos balesetekre vonatkozó vészhelyzeti protokollokat. A nap hátralévő részére minden további versenytevékenységet töröltek, hogy a hatóságok és a szervezők megfelelően kezelhessék a helyzetet.

Eight spectators at Isle of Man TT are taken to hospital after a rider crashes during practice and suffers injuries too - with incident under investigation https://t.co/3vY7wv4chE — Daily Mail Sport (@MailSport) May 25, 2026

A közlemény szerint már megkezdődött a hivatalos vizsgálat, amelyben versenybírók, egészségügyi szakemberek és biztonsági személyzet is részt vesznek. A szervezők külön köszönetet mondtak a pályabíróknak, az orvosi csapatoknak, a mentőszolgálatoknak és minden résztvevőnek, akik segítették a mentési munkálatokat.

Az incidens különösen megrázó annak fényében, hogy néhány nappal korábban másik tragédia történt a szigeten: vasárnap megerősítették, hogy a motorversenyző Alan Oversby életét vesztette a Pre-TT Classic Road Race futamán, a Southern 100 eseményen.

Az idei Isle of Man TT versenysorozat a legendás, 60 kilométeres Mountain Course-on zajlik, amely lezárt közutakból álló pálya, és a tervek szerint június 6-ig tart. A mostani súlyos incidens azonban ismét ráirányította a figyelmet a világ egyik legveszélyesebb motorsport-eseményének kockázataira.