Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiadták a riasztást: bármelyik percben jöhet Putyin halálos bosszúja – mindenki menekül

Fontos!

Lemondott Lázár János

Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly karambol történt a Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland egyik futamán a hollandiai Zandvoort ikonikus versenypályáján. A hatalmas balesetben több versenyautó ütközött össze egy gyors, ívelt kanyarban, majd sodródott a kavicságyba.

A felvételeken jól látható, ahogyan a láncreakció pillanatok alatt alakult ki: porfelhő lepte be a bukóteret, miközben az érintett autók közül kettő a szalagkorlátnak csapódott a balesetben.

Így nézett ki a zandvoorti horrorbaleset
Így nézett ki a zandvoorti horrorbaleset 
Fotó: TikTok

Miért történt a baleset?

A mögöttük haladó versenyzők egy részének 

sikerült elkerülnie az akadályokat, és folytatni tudták a futamot. A karambol rendkívül gyorsan zajlott le, így az érintett pilótáknak alig volt idejük reagálni a hirtelen kialakult helyzetre.

A szervezők közleménye azonban megnyugtató hírt hozott: a Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland megerősítette, hogy minden versenyző jól van, és senki sem szenvedett sérülést.

Az eset ismét rávilágított a modern Porsche 911 GT3 Cup versenyautók fejlett biztonsági rendszereinek hatékonyságára, amelyek még egy ilyen látványos, többszereplős balesetnél is képesek megvédeni a pilótákat.

Bizarr okból adta fel a Kanadai Nagydíjat Fernando Alonso
Antonelli és Russell csatája drámai véget ért a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon
Hihetetlen büntetések Kanadában: az egyik F1-es pilóta túl gyors, a másik túl lassú volt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!