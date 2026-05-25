A felvételeken jól látható, ahogyan a láncreakció pillanatok alatt alakult ki: porfelhő lepte be a bukóteret, miközben az érintett autók közül kettő a szalagkorlátnak csapódott a balesetben.
Miért történt a baleset?
A mögöttük haladó versenyzők egy részének
sikerült elkerülnie az akadályokat, és folytatni tudták a futamot. A karambol rendkívül gyorsan zajlott le, így az érintett pilótáknak alig volt idejük reagálni a hirtelen kialakult helyzetre.
A szervezők közleménye azonban megnyugtató hírt hozott: a Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland megerősítette, hogy minden versenyző jól van, és senki sem szenvedett sérülést.
Az eset ismét rávilágított a modern Porsche 911 GT3 Cup versenyautók fejlett biztonsági rendszereinek hatékonyságára, amelyek még egy ilyen látványos, többszereplős balesetnél is képesek megvédeni a pilótákat.