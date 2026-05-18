A moszkvai F4-es bajnokság hétvégi nyitófutamán a biztonsági autó rendkívül veszélyes helyen, közvetlenül az egyik jobb kanyar után hajtott a pályára, majd meg is állt, miközben a versenyzők hatalmas sebességgel száguldottak felé. Több pilóta az utolsó pillanatban tudta csak félre rántani a a kormányt, néhányan kisodródtak a bukótérbe, míg mások össze is ütköztek a káoszban.

Pályára hajtott a biztonsági autó, nem sokon múlt a katasztrófa az orosz Forma-4-es versenyen

Fotó: X

Életveszélyes manőverrel sokkolt a biztonsági autó

A beszámolók szerint szerencsére senki sem sérült meg az incidens során. A hajmeresztő manőverről készült felvételek azonban gyorsan bejárták az internetet, a közösségi médiában rengetegen támadták a szervezőket és a safety car sofőrjét, akit egyenesen „őrültnek” neveztek, míg mások szerint csoda, hogy nem történt halálos baleset.

A Nemzetközi Automobil Szövetség szabályai szerint a biztonsági autós fázis alatt minden pilótának csökkentenie kell a tempót, a mostani eset azonban arra utalhat, hogy komoly kommunikációs hiba történhetett, mivel a pályabírók nem figyelmeztették a safty car sofőrjét a mezőny érkezésére.

„Milyen szerencse, hogy nem végződött rosszabbul. Elképesztő, hogy ilyen ijesztő dolgok még mindig előfordulhatnak a modern autóversenyzésben. Remélem, alaposan kivizsgálják, hogyan történhetett meg ez a helyzet” – írta a közösségi oldalán a két éve még a Forma-1 akadémiáján versenyző Abbi Pulling.

