Charles Leclerc nem volt túl szerencsés a Forma-1-es Miami Nagydíjon, a Ferrari pilótája utólag húsz másodperces időbüntetést kapott, így a hatodik helyett a nyolcadik lett. Ami a monacói versenyző újdonsült feleségét illeti, a meseszép Alexandra Leclerc is feltűnt Miamiban, a dögös bombázó a tengerparton sütkérezett a rajongók legnagyobb örömére.
Charles Leclerc szexi feleségét bámulta mindenki
A közösségi médiában is hihetetlenül népszerű 23 éves modell az Instagram-oldalán gyakran posztol bikinis képeket, de most a szerencsések élőben is megcsodálhatták fantasztikus alakját. A Bors kiszúrta, hogy a Ferrari pilótájának csinos feleségét Miami partjainál fotózták le, ahol gyakorlatilag minden szempár rá szegeződött.
Charles Leclerc és a modellként és influenszerként tevékenykedő Alexandra Saint Mleux tavaly jelentették be az eljegyzést, és még a 2026-os Forma-1-es szezon előtt, februárban megejtették az esküvőt.
Leclerc és kedvese 2023-ban kezdtek randizni, az esküvő ténye pedig sok szurkolót meglepett, hiszen csak nemrégiben jelentették be az eljegyzést. A sztárpáros egyébként rendszeresen posztol Leóról, a nagy hírnévnek örvendő tacskójukról, ám a korábbi képek tanúsága szerint a kiskedvenc az esküvőről lemaradt.
