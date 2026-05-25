Mint ismert, a Circuit Gilles Villeneuve-ön rendezett futam harmadánál állt ki a kétszeres világbajnok spanyol, Fernando Alonso.

Fernando Alonso a Kanadai Nagydíj után sem lehetett túl boldog

Fernando Alonso feladta. De mi volt az oka?

Az Aston Martin azóta megerősítette:

nem mechanikai, hanem az ülésszerkezettel kapcsolatos probléma kényszerítette erre a szokatlan döntésre

– írja a Motorsport.

A bajok azonban már jóval korábban elkezdődtek. A sprintidőmérőn Alonso összetörte az autóját, csapattársa, Lance Stroll pedig már a rajtrácsra sem jutott fel rendesen – felfüggesztési hibája miatt a bokszutcából kellett vágnia neki a sprintfutamnak.

A csapat pénztárcáját is megsínylette a hétvége. A versenyirányítás összesen 12 500 euró bírságot szabott ki az Aston Martinra: Alonsót veszélyesen engedték ki a boxból (5 000 euró), Stroll pedig szabálytalanul hagyta el a garázst (7 500 euró).

A vasárnapi Forma-1-es nagydíjra a mérnökök végül drasztikus lépésre szánták el magukat: a parc fermé-szabályok megsértésével hajtóegység-komponenseket cseréltek és módosítottak Stroll autóján, ami automatikusan a bokszutcából való rajtot vonta maga után – így a hazai pályán versenyző kanadai pilóta másodszor is hátrányból volt kénytelen nekivágni a futamnak.