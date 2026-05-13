Az F1 2026-os szezonja jelentősen megváltozott a tavalyi idényhez képest. Már négy futam után is jól láthatóak a különbségek, ám a Forma-1-et érintő újításokkal mégsem elégedettek a szágudó cirkusz szerelmesei.

Az új szabályok révén az előzések száma drasztikusan megnövekedett a Forma-1-ben, az ezzel kapcsolatos statisztikák már négy futam után is rendkívül beszédesek. Ausztráliában 17-ről 39-re, Kínában 31-ről 71-re, Japánban 15-ről 43-ra, míg Miamiban 21-ről 50-re nőtt az előzések száma a tavalyi évhez képest, ami abszolút jelentős növekedés. A rajongók közül sokan azt várták, hogy több akció, több előzés legyen a pályán, amitől kevésbé lesznek kiszámíthatóak a versenyek, ám ennek ellenére többnyire mégsem elégedettséget, hanem csalódottságot lehet tapasztalni a reakciókat figyelve.

A Forma-1-ben több lett az előzés, de vajon jobbak lettek ettől a versenyek?
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Mi a baj a Forma-1-et érintő változásokkal?

Az F1 rajongóinak leginkább az szúrja a szemét, hogy a statisztikák mögött nem természetes versenyzés, hanem mesterségesen generált helycserék állnak, amelyeket többnyire az új energiamenedzsment-rendszer és az akkumulátorhasználat különbségei okoznak. A Motorsport szerint a közösségi oldalakon nagy a felháborodás az új szabályok miatt, a száguldó cirkusz szerelmesei bizarrnak tartják, hogy sok előzés gyakorlatilag elkerülhetetlen, amikor az egyik autó teljes energiatöltéssel támadhat, míg az előtte haladó pilóta akkumulátora már kimerült. 

A zavaró jelenséget gúnyosan a népszerű videójátékhoz, a Mario Karthoz hasonlítják, mondván az autók könnyedén elhaladnak egymás mellett, 

majd néhány körrel később fordított szereposztásban játszódik le ugyanaz a jelenet.

Így változott eddig az előzések száma a 2026-os szezonban a tavalyi idényhez képest:

Kiszámíthatóak az előzések?

Az új F1-es szabályok célja hogy fenntarthatóbbá és technológiailag fejlettebbé tegyék a versenygépeket, miközben a futamok szorosabbá váljanak. Az idei erőforrásokban jelentősen megnőtt az elektromos komponens szerepe, így az akkumulátor-kezelés stratégiája kulcsfontosságúvá vált, de éppen ez verte ki a biztosítékot a rajongóknál, mivel az előzések túlzottan kiszámíthatóvá váltak. Aki energiatöbbletben van, szinte ellenállás nélkül hagyja faképnél riválisát, a valódi versenyzésnek azonban nem ilyennek kellene lennie.

A rajongók mellett a pilóták is többször hangot adtak már elégedetlenségüknek, de egyelőre kérdéses, hogyan reagál erre az F1, és milyen változtatásokat eszközöl majd, hogy a jövőben megtalálja az ideális egyensúlyt a mennyiség és a minőség között.

