Rejtélyes hívás után köddé vált a korábbi Forma-1-es pilóta, Adrian Sutil hétmlliárdos szuperautója.

Mi történt a Forma-1-es sztár hiperautójával?

A svéd Koenigsegg által 2014 és 2015 között gyártott modellből mindössze hét darab készült, így a One:1 az autóipar egyik legexkluzívabb és legkeresettebb darabja. A típus különlegessége, hogy elsőként érte el az 1:1 teljesítmény-tömeg arányt, vagyis minden kilogrammra egy lóerő jutott – ez a mérnöki bravúr igazi gyűjtői trófeává tette az autót, amelynek eltűnése szakértők szerint is nehezen maradhat észrevétlen - írja a Motorsport.

Adrian Sutil neve már tavaly novemberben ismét a hírekbe került, amikor csalás és sikkasztás gyanújával előzetes letartóztatásba tették, összefüggésben több százmillió eurós autógyűjteményével. A 42 éves német exversenyző következetesen tagadja a vádakat, és állítása szerint valójában zsarolás áldozata lett.

Ügyvédje, Dirk Schmitz szerint egyértelmű fenyegetést kapott: „az üzenet világos volt, add át az autókat, különben viselned kell a következményeket”. Hozzátette, hogy az ilyen ritka járművek mozgatása rendkívül nehéz anélkül, hogy feltűnést keltene.

A történetet tovább bonyolítja, hogy a német Auto Motor und Sport beszámolója szerint Sutil egy névtelen telefonhívást is kapott egy magát „Vladimirnak” nevező személytől, aki állítólag az Wagner Group-hoz köthető.

Ez a szál nemzetközi dimenzióba helyezte az ügyet, amely így már jóval túlmutat egy egyszerű eltűnésen.

Sutil pályafutása során hét szezont töltött a Forma–1-ben 2007 és 2014 között, összesen 128 nagydíjon állt rajthoz. Karrierje a Midland F1 Team tesztpilótájaként indult, majd a Spyker F1 Team színeiben debütált a 2007-es Ausztrál Nagydíjon. Később a Force India meghatározó versenyzője lett, pályafutását pedig a Sauber és a Williams kötelékében zárta le.

A német pilóta autógyűjteménye igazi ritkaságokból áll: a Koenigsegg One:1 mellett egy Mercedes-Benz 600, amely Elvis Presley-hez köthető, továbbá egy Rolls-Royce Phantom, egy Ferrari California és egy Koenigsegg Regera is megtalálható a garázsában.