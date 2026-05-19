Flavio Briatore 2026 végén leköszön az Alpine Forma–1-es csapatnál betöltött ügyvezető tanácsadói posztjáról – derül ki Juliana Cerasoli, az UOL újságírójának értesüléséből.

Flavio Briatore otthagyja az Alpine Forma–1-es csapatát

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Miért távozik Forma–1-es csapattól Flavio Briatore?

Ráadásul az olasz szakember

a csapat esetleges részleges eladásáról folyó tárgyalásokból is teljes mértékben kivonul, azokban semmilyen szerepet nem vállal

– írja a Motorsport.

Briatore 2024-ben tért vissza az Alpine-hoz, hogy tapasztalatával segítse a csapat talpra állását. Az újabb információk szerint azonban a hátralévő időszakban már kizárólag a napi működésre összpontosít, a hosszú távú stratégiai és tulajdonosi kérdések előkészítésébe nem szól bele.

Miközben Briatore háttérbe vonul, a francia istálló körül élénk befektetői aktivitás figyelhető meg. Korábban napvilágot látott, hogy a Mercedes 24 százalékos részesedés megszerzését fontolgatja az Alpine-ban. Emellett a kínai BYD is tárgyal a lehetséges belépésről:

az elektromos autógyártó azt latolgatja, hogy részvényes legyen-e a csapatban, vagy inkább a Renault egykori, viry-châtilloni motorgyárát vásárolja meg – azt a létesítményt, ahol egykor Forma–1-es erőforrásokat gyártottak.

Briatore tehát nem tűnik el egyik napról a másikra: a 2026-os versenyév végéig biztosan a helyén marad, és felügyeli a csapat operatív működését. Azt azonban, hogy az Alpine végül kinek a kezébe kerül, és milyen tulajdonosi szerkezetben vészeli át a következő éveket, már nélküle döntik el.