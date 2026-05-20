Óriási lehetőség előtt áll a mindössze 13 éves magyar gokarttehetség, Nagy Roland. A fiatal versenyző a múlt hónapban az Aston Martin Forma-1-es istálló versenyzőakadémiájára, ahol rengeteg dicséretet kapott, így könnyen elképzelhető, hogy a következő években még sokat hallhatunk majd róla.

Az Aston Martin, valamint a fiatal gokartos, Nagy Roland menedzsmentje áprilisban számolt be róla, hogy megállapodást kötött az Aston Martinnal. A szlovákiai Galántán született, de magyar színekben versenyző 13 éves tehetség az első magyar, aki már gokartosként csatlakozott egy Forma-1-es csapat akadémiájához. 

A 13 éves Nagy Rolandnak nagy jövőt jósolnak a Forma-1-ben
Fotó: Facebook/Nagy Roland Racing

Magyar tehetség a Forma-1 kapujában, nem akármit mondtak róla

A felvidéken született versenyző szerdán Budapesten beszélt eddigi sikereiről, miközben több nemzetközi szakember is rendkívül elismerően nyilatkozott róla. Az Aston Martin akadémiájának versenyigazgatója, Nuno Pinto videóüzenetben arról beszélt, hogy Nagy Roland előtt hatalmas jövő áll.

„Ez egy hosszú út kezdete, de biztosak vagyunk benne, hogy a benne rejlő tehetség és a rengeteg munka eredményeként hamarosan a Forma-1-ben láthatjuk majd Rolandot” – mondta a szakember.

A kétszeres F1-es világbajnok Fernando Alonso menedzsmentcégének, az A14 Managementnek a toborzási és fejlesztési igazgatója, Iago Fernández szerint a magyar versenyző nemcsak a sebességével, hanem elképesztő hozzáállásával is kitűnik a mezőnyből.

Megvan benne a szenvedély és a fegyelem ritka kombinációja, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valakiből világklasszis autóversenyző legyen

 – fogalmazott a spanyol szakember.

A DPK Racing csapatfőnöke, Alfonso del Castillo arról beszélt, hogy a nemzetközi gokartos elitbe bekerülni rendkívül nehéz, Nagy Roland azonban harci szellemével és fejlődésével bizonyította, hogy ott a helye a legjobbak között.

A fiatal magyar tehetség az idei szezonban több rangos nemzetközi sorozatban is rajthoz áll majd, többek között Európa-bajnoki futamokon, világbajnoki versenyeken, valamint a Champions of the Future szériában is. Nagy Roland elmondta, valóságos álom számára ez az időszak.

„Nem is kezdődhetett volna jobban az évem. Előbb a DPK csapatához kerültem, utána Fernando Alonso menedzsmentjéhez, végül pedig az Aston Martin akadémiája is felfigyelt rám” – mondta a 13 éves pilóta, aki hozzátette, egy ilyen akadémiánál minden apró részletre figyelnek, és rengeteget segítenek neki abban, hogy profi sportolóvá váljon.

