Gyíkok, mormoták, kutyák és macskák: íme a leghíresebb Forma-1-es betolakodók – videó

A Forma-1 sok minden: a motorsport csúcsa, egy világszerte turnézó cirkusz, sőt, technológiai verseny is. De időnként egy-egy váratlan vendég téved be a pályára, és emlékeztet bennünket arra, hogy a természet világában mi csupán vendégek vagyunk. Május a „Légy kedves az állatokhoz hónap”, ezért összegyűjtöttük az F1 történetének legemlékezetesebb állat-találkozásait.
A Forma-1 néha nem a pilótákról szól
A Marina Bay pályához erősen kötődő gyíkoktól kezdve a Kanadai Nagydíj nem hivatalos kabalájává vált mormotákig – íme néhány kedvenc állatunk, akik elrabolták a show-t a versenyhétvégén. A kanadai mormoták otthonosan érzik magukat a Circuit Gilles-Villeneuve-n, ahol tucatnyi szőrös helyi lakos bukkan fel rendszeresen a pályát körülvevő füves területeken, és még a jegytulajdonosoknál is közelebb kerülnek a versenyhez. A versenyhétvégén a mormoták életminősége jelentősen javul, az év többi 51 hetében az Ile Notre-Dame – egy mesterséges sziget – Montreal egyik legbékésebb zuga, egy csendes park, amelyet futók, kerékpárosok... és úgy tűnik, rengeteg motorsportot kedvelő mormota látogat.
Természetesen nem maradhatnak ki a sorból a szingapúri gyíkok. Ezek a pikkelyes pálya-betolakodók annyira megszokott látványossággá váltak a Marina Bay utcai pályán, hogy a versenyzők a „Godzilla” becenevet adták nekik. Őszintén szólva, ezt meg is érdemlik. A 2024-es versenyhétvége az egyik legemlékezetesebb pillanatot hozta, mert miközben a pályabírók szorosan egy állat nyomában voltak, a különösen fürge gyík (talán inkább varánusz) teljes gázzal száguldott, és saját lila szektoridőket futott.
Az F1-es pilótákról köztudott, hogy imádják a kutyákat – ha a szezonban végig sétálsz bármelyik paddockon, nagy valószínűséggel találkozol a pilóták egyik kedves szőrös társával. De ezek az odaadó kutyatulajdonosok nem számítottak arra, hogy egy versenypályán is találkoznak majd eggyel... A 2020-as Bahreini Nagydíj hétvégéjén egy kóbor kutyának sikerült feljutnia a pályára az FP2 edzés során, ami vörös zászlóval járó leállítást eredményezett. A pilóták azonban nem annyira pánikoltak, Sebastian Vettel még a Who Let the Dogs Out című dalt is elénekelte. Hamilton érthető módon kissé jobban aggódott – amikor mérnöke, Bono rádión tájékoztatta, hogy egy kutya van a pályán, Hamilton azonnali válasza az volt: „Remélem, nem Roscoe” – utalva szeretett, elhunyt társára.
Ha jártál már Azerbajdzsánban, tudod, hogy a macskák kedvelt lakosok, különösen Bakuban – és az F1 paddock sem kivétel. A szőrös lények gyakran kószálnak körbe-körbe, mint a VIP vendégek, a pilóták nagy örömére – bár a pálya személyzete talán nem annyira örül ennek. A 2023-as azerbajdzsáni Nagydíj során azonban volt egy különösen kalandvágyó macska, aki úgy vélte, a pálya csábítóan néz ki, és rövid ideig megijesztette Charles Leclerc-t, amikor hirtelen az autója elé ugrott. Szerencsére volt annyi esze (és sebessége), hogy azonnal visszaszaladjon a pályáról.
A Zandvoort-i pályát körülvevő dűnék természetes róka-területek, és az F1-es időmérő edzés zajával és látványosságával a küszöbükön, ki hibáztathatná azért őket, hogy közelebb akartak jönni, hogy megnézzék maguknak ezt a cirkuszt? Mondjuk jelen esetben egy bátor róka koma nézett körbe a pályán, majd sietősen távozott.
A madarak, talán nem meglepő módon, nem igazán tisztelik a kvalifikációs köröket. Az évek során számos félelem nélküli tollas barátunk jelezte jelenlétét a pályán és környékén – és egyértelmű, hogy a pilóták nem mindig tudták, mit is kezdjenek ezekkel a mutatványokkal. 2022-ben Zandvoortban egy galambcsapat táborozott le a 7-es kanyar csúcspontján, és annak ellenére, hogy az F1-es autók közelről suhantak el mellettük, ők teljesen zavartalanok voltak – George Russell és Alex Albon viszont kevésbé. Néhány évvel korábban, a 2016-os Kanadai Nagydíjon Vettel reakcióképességét is próbára tették, amikor néhány sirály úgy döntött, hogy a pálya megfelelő hely a pihenésre; a pilóta egy gyors kormánymozdulattal kikerülte a madarakat. Talán a legmerészebb madár a 2025-ös bahreini tesztelésen volt, úgy tűnt, mintha egy „ki mer merészebb” játékot játszana Esteban Ocon autójával. Spoiler – a madár pislogott először...