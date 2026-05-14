Gyíkok, mormoták, kutyák és macskák: íme a leghíresebb Forma-1-es betolakodók – videó

A Forma-1 sok minden: a motorsport csúcsa, egy világszerte turnézó cirkusz, sőt, technológiai verseny is. De időnként egy-egy váratlan vendég téved be a pályára, és emlékeztet bennünket arra, hogy a természet világában mi csupán vendégek vagyunk. Május a „Légy kedves az állatokhoz hónap”, ezért összegyűjtöttük az F1 történetének legemlékezetesebb állat-találkozásait.

Íme a leghíresebb Forma-1-es betolakodók

Fotó: formula1.com

A Forma-1 néha nem a pilótákról szól

A Marina Bay pályához erősen kötődő gyíkoktól kezdve a Kanadai Nagydíj nem hivatalos kabalájává vált mormotákig – íme néhány kedvenc állatunk, akik elrabolták a show-t a versenyhétvégén. A kanadai mormoták otthonosan érzik magukat a Circuit Gilles-Villeneuve-n, ahol tucatnyi szőrös helyi lakos bukkan fel rendszeresen a pályát körülvevő füves területeken, és még a jegytulajdonosoknál is közelebb kerülnek a versenyhez. A versenyhétvégén a mormoták életminősége jelentősen javul, az év többi 51 hetében az Ile Notre-Dame – egy mesterséges sziget – Montreal egyik legbékésebb zuga, egy csendes park, amelyet futók, kerékpárosok... és úgy tűnik, rengeteg motorsportot kedvelő mormota látogat.

Természetesen nem maradhatnak ki a sorból a szingapúri gyíkok. Ezek a pikkelyes pálya-betolakodók annyira megszokott látványossággá váltak a Marina Bay utcai pályán, hogy a versenyzők a „Godzilla” becenevet adták nekik. Őszintén szólva, ezt meg is érdemlik. A 2024-es versenyhétvége az egyik legemlékezetesebb pillanatot hozta, mert miközben a pályabírók szorosan egy állat nyomában voltak, a különösen fürge gyík (talán inkább varánusz) teljes gázzal száguldott, és saját lila szektoridőket futott.

Az F1-es pilótákról köztudott, hogy imádják a kutyákat – ha a szezonban végig sétálsz bármelyik paddockon, nagy valószínűséggel találkozol a pilóták egyik kedves szőrös társával. De ezek az odaadó kutyatulajdonosok nem számítottak arra, hogy egy versenypályán is találkoznak majd eggyel... A 2020-as Bahreini Nagydíj hétvégéjén egy kóbor kutyának sikerült feljutnia a pályára az FP2 edzés során, ami vörös zászlóval járó leállítást eredményezett. A pilóták azonban nem annyira pánikoltak, Sebastian Vettel még a Who Let the Dogs Out című dalt is elénekelte. Hamilton érthető módon kissé jobban aggódott – amikor mérnöke, Bono rádión tájékoztatta, hogy egy kutya van a pályán, Hamilton azonnali válasza az volt: „Remélem, nem Roscoe” – utalva szeretett, elhunyt társára.