A jelek szerint nem sikerült tökéletesre a váltás. Öt éven belül véget ér a hibrid korszak, és visszatérnek a V8-as motorok a Forma–1-ben.

Ismét új korszak kezdődik a Forma–1-ben?

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vasárnapi tájékoztatása szerint a jelenlegi V6-os hibrid erőforrások túl bonyolultak és drágák, így 2031-től vagy esetleg már 2030-tól ismét a jobb hangú, egyszerűbb és népszerűbb V8-asokat alkalmazzák majd. Mohammed ben-Szulajem FIA-elnök ezt a Miami Nagydíj helyszínén jelentette be.

Közeleg a váltás ideje, és végső soron csak idő kérdése az egész. A szabályzat szerint 2031-ben keresztül tudjuk vinni a döntést a gyártók szavazata nélkül is, de a magunk részéről azt szeretnénk, ha ez közkívánatra már 2030-ban megvalósulna”

– fejtette ki az emír.

A mostani rendszerben a hajtóerő fele a benzinmotorból, a fele pedig a hibrid akkumulátorból származik, de ezt már számos pilóta kifogásolta, mondván, a visszatöltési fázisok miatt a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbség rendkívül balesetveszélyes.

Az F1-ben legutóbb 2006 és 2013 között használtak V8-as motorokat, ezeket váltották fel az 1,6 literes, turbós V6 hibridek.