Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Andrea Kimi Antonelli nyerte a Kanadai Nagydíjat, amelyen a két Mercedes csatája és George Russell kiesése is nagy drámát hozott. A Forma-1-es futam után azonban nemcsak az eredmények, hanem a kiosztott büntetések miatt is volt miről beszélni, az FIA hivatalos dokumentumai szerint ugyanis több versenyzőt is szankcionáltak a leintés után.

Valtteri Bottas a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon – a finn pilótát 0,1 km/h-s bokszutcai sebességtúllépés miatt büntették meg

Forma-1: túl gyors volt Bottas, túl lassú volt Bortoleto

A legfurcsább eset Valtteri Bottasé volt. A Cadillac finn pilótája a verseny közben 80,1 km/h-s sebességgel haladt a bokszutcában, miközben a megengedett határ 80 km/h volt. Az FIA versenybírói dokumentuma szerint Bottas mindössze 0,1 km/h-val lépte túl a limitet, ezért öt másodperces időbüntetést kapott.

Szintén öt másodperces büntetést kapott Gabriel Bortoleto, de egészen más okból. Az Audi brazil versenyzője a virtuális biztonsági autós fázis alatt több miniszekorban is túllépte az előírt deltaidőt, vagyis a bírók szerint nem tartotta megfelelően a kötelező tempót. Az FIA a helymeghatározási, jelzőrendszeri és időmérési adatok alapján állapította meg a szabályszegést.

George Russell sem úszta meg a dühkitörését

A Kanadai Nagydíj egyik legnagyobb vesztese George Russell volt, aki sokáig harcban volt a győzelemért, ám végül műszaki hiba miatt kiesett. A Mercedes brit pilótája a kiesése után dühében a pályára dobta a fejvédő betétjét, ami miatt később beidézték a sportfelügyelők.

Az FIA döntése szerint Russell 5000 eurós (1,94 millió forint) pénzbüntetést kapott, ezt azonban 12 hónapra felfüggesztették, vagyis csak akkor kell kifizetnie, ha hasonló szabályszegést követ el. A dokumentum szerint Russell elismerte, hogy rossz példát mutatott, bocsánatot kért a versenybíróktól, akik ezt elfogadták.

Több pilóta is bajba került Kanadában

Nem Bottas, Bortoleto és Russell volt az egyetlen, akinek dolga akadt a versenybírókkal. Oscar Piastri tíz másodperces büntetést kapott, miután az FIA szerint ő volt a felelős az Alex Albonnal történt ütközésért, míg Isack Hadjart azért büntették meg, mert nem lassított megfelelően dupla sárga zászlós jelzésnél.