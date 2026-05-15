Valtteri Bottas a Kimi Antonelli győzelmével zárult Forma-1-es Miami Nagydíj idején Fort Lauderdale városában szállt meg. Pénteken az általa használt Cadillac Escalade-del tért vissza szálláshelyére, majd korán lefeküdt aludni, hogy fitt legyen a szombati sprintversenyre. Másnap reggel azonban arra ébredt, hogy az autójának nyoma veszett.

Valtteri Bottas kellemetlen helyzetbe került a Forma-1-es Miami Nagydíj idején

A Forma-1 sztárja meglepődött: ellopták az autóját

A Forma-1-es mezőny egyik legszínesebb egyénisége, Bottas a What’s next? podcastben számolt be a különös történetről.

„Nem hittem el. Az Escalade eltűnt, pedig a kulcsok még ott voltak az asztalon. Láttam őket! És csak bámultam magam elé… hogy a fenébe lophatták el az autót?

Ekkor már késésben is voltam, ki kellett találni, hogyan jussak el a pályára. Szerencsére küldtek egy másik Escalade-ot, ami kivitt minket a helyszínre. Akkor jutott eszembe, hogy a belépőm az autóban volt. Szóval nem volt nálam belépő. De megoldottuk ezt is” – mondta Bottas, aki szerint a tolvaj akár a paddockba is bejuthatott volna.

„Igen, arra a napra minden lehetősége megvolt: VIP parkolás, jegy a paddockba, még a csapathoz is bemehetett volna! De nem, másnap megtalálták az autót, elhagyva” – magyarázta a Cadillac finn pilótája.

Az FBI közbelépett

Az ellopott autót végül egy magas bűnözési rátájú környéken találták meg, a nyomozásba az FBI is bekapcsolódott.

„Ezért kapcsolódott be a rendőrség és az FBI is. Ott volt a parkolási engedély, akár ki is mehettek volna a pályára, de nyilvánvaló, hogy nem a verseny érdekelte őket.

Egy bűncselekményhez használhatták az autót, majd megszabadultak tőle.

Valamiféle menekülőautó lehetett. Kár, hogy elvesztettük, de ez elég menő is… ilyen még sosem történt velem” – jegyezte meg humorosan Bottas, aki azt is elárulta, hogy az autólopás után a hétvége hátralévő részére fegyveres biztonsági őrt állítottak a szállása elé.

A 36 éves pilóta a szombati sprintfutamon a 20., míg a vasárnapi versenyen a 18. helyen zárt Miamiban.