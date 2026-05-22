Christian Horner tavaly nyáron több mint 20 év után távozott a Red Bull Forma-1-es csapatától, amellyel nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címet nyert. A brit szakembert azóta számos csapattal – legutóbb az Alpine-nal – összeboronálta a nemzetközi sajtó, különösen, hogy a szerződésében szereplő titkos záradék már lejárt, így gyakorlatilag nincs akadálya, hogy újra munkába álljon.

Christian Horner tavaly nyáron távozott a Red Bull Forma-1-es csapatától

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Horner már tárgyal a Forma-1-es visszatérésről?

Most azonban felbukkant a kínai BYD, amely az elmúlt években elképesztő tempóban nőtt globális szereplővé az elektromosautó-piacon és már több nemzetközi sportprojektben is feltűnt. Az elektromos és hibrid járművekre specializálódott kínai gyártó az utóbbi hónapokban többször is nyíltan beszélt róla, hogy szeretnének beszállni az F1-be, amelynek különösen vonzó lenne a kínai gyártó érkezése, hiszen a sportág vezetői régóta szeretnék megerősíteni jelenlétüket az ázsiai piacon – emiatt is hosszabbították meg decemberben a Kínai Nagydíj szerződését 2030-ig.

Sajtóhírek szerint a kínai gyártó vezetősége múlt pénteken meghívta Hornert a Cannes-i Filmfesztiválra, ahol tárgyalásokat folytatott a BYD ügyvezető alelnökével, Stella Livel egy esetleges F1-es projektről és szerepvállalásról. A kínai gyártó akár teljesen új csapatként csatlakozna, de az sem kizárt, hogy már egy meglévő istállót vásárolna fel.

A 52 éves brit szakember személye kulcsfontosságú lehet egy ilyen projektben, hiszen a Red Bullnál szerzett tapasztalata miatt az egyik legelismertebb vezetőnek számít a paddockban. Nem véletlen, hogy az FIA elnöke, Mohammed bin Szulajm is szívesen látná újra a Red Bull volt csapatfőnökét a Forma-1-ben, mivel szerinte a korábbi csapatfőnök túl nagy név ahhoz, hogy hosszú távon távol maradjon a sportágtól.