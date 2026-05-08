A Forma-1-ben való szereplés érthetően nem olcsó mulatság, de azt talán nem sokan tudják, mekkora összegre van szükség ahhoz, hogy egy fiatal pilóta a gokartozástól eljusson a száguldó cirkusz kapujáig.

Rengeteg pénzre van szükség ahhoz, hogy valakiből Forma-1-es pilóta legyen

Mennyi pénz kell a Forma-1-es szerepléshez?

David Coulthard az Up To Speed podcastben beszélt a sokkoló számokról, a korábbi F1-es pilóta úgy becsülte, nagyjából 9,6 millió eurónak (közel 3,5 milliárd forint) megfelelő fontra van szükség ahhoz, hogy egy versenyzőt eljuttassanak a királykategóriáig.

Ha szerencséd van, körülbelül nyolcmillió fontból lehet finanszírozni az utat a gokarttól egészen addig, amíg valaki készen nem áll a Forma-1-re.

A gokartos évek pontos számát nehéz megmondani, de tegyük fel, hogy nyolctól tizenöt éves korig tart a folyamat, aztán jön a Forma-4 egy vagy két évig. A Forma-3 már másfél millióba kerül, míg a Forma-2 kétmillió felett van” – fogalmazott a skót versenyző, akinek a fia, Dayton jelenleg a brit GB4-es bajnokságban bontogatja szárnyait, és az F1-es szereplésről álmodik.

Csak a milliárdosok juthatnak be a Forma-1-be?

A korábbi W Series-pilóta, Naomi Schiff szerint felfoghatatlan, hogy miközben a királykategóriában szigorú pénzügyi szabályozások érvényesülnek, a piramis alján semmiféle gátja nincs a féktelen költekezésnek.

Valakinek ki kell fizetnie a gumikat, az üzemanyagot és a zseniális elméket, de őrület, hogy manapság egyesek mennyi pénzt égetnek el a gokartozásban”

– idézte a Motorsport Schiff szavait, aki arra világított rá, hogy az F1-be kerülés tulajdonképpen a gazdagok privilégiuma.

A Forma-1 aktuális mezőnye tele van kiváló képességű pilótákkal, de a legtöbben milliárdosok gyermekei vagy korábbi versenyzők leszármazottai, és csupán néhányan – többek között Fernando Alonso, Lewis Hamilton vagy Pierre Gasly – érkeztek teljesen más háttérből.

„Ez pontosan olyan, mintha egy kanállal érkeznél egy fegyveres párbajra. Egyszerűen nem tudod felvenni a versenyt,

amikor így mennek a dolgok, ezért úgy gondolom, mindenképpen találni kellene egy módot a rendszer optimalizálására” – tette hozzá Schiff.