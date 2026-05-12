A Ferrari pilótája, Charles Leclerc és felesége, Alexandra Saint Mleux kicsaddanó boldogsággal nézte végig, ahogy új hajójukat vízre bocsátják. A csillogó új szerzemény egy nagy befektetés a Forma-1 sztárjának, de éves fizetése mellett minden bizonnyal ez meg sem kottyan neki.

Valódi szuperjachttal villoghat a Forma-1 sztárja

Charles Leclerc a becslések szerint egy 15 millió font (6,3 milliárd forint) értékű jachtot vásárolt. A Riva 102′ Corsaro Super egy új dizájnnal büszkélkedik, és a fedélzetén még egy 35 négyzetméteres strandklub is helyet kapott.

Négy óriási kabin található a fedélzet alatt, mindegyik saját fürdőszobával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a hajón akár 10 fő is kényelmesen berendezkedhet. Leclerc felesége nagyon élvezte az új hajó vízrebocsátását, még a pezsgősüveg összetörését is végrehajtotta.

Leclerc nem az első hajóját vásárolta a Ferretti Grouptól, korábban átvette a 48 Dolceriva Monzát és a 82 Diva Sedicit is. A Ferretti S.p.A. egy Forliban székelő multinacionáls hajóépítő vállalat, amely luxus motoros jachtok tervezésével, építésével és értékesítésével foglalkozik. A cég leányvállalata a Riva, amely a Ferrari F1-es csapatának hivatalos szponzora. A hajógyár logója pedig Leclerc sisakján és versenyautóján is megjelenik.

„Charles Riva iránti rajongása – amely természetesen kölcsönös – a minőség és a szépség bizonyítéka, amelyet határtalan örömmel fogadunk” – nyilatkozta Alberto Galassi, a Ferretti Group vezérigazgatója.

Ha egy ilyen kiváló pilóta, a stílus és az elegancia ikonja ismét az egyik hajónkat választja, az azt jelenti, hogy a Riva – jelen esetben a csodálatos 102 Corsaro Super – páratlan színvonalat képvisel a szépség, a kényelem és a technológia terén.”

A félig egyedi tervezésű, 33 méter hosszú hajó remekül tükrözi Leclerc ízlését. Az olasz luxusbútor-márka, a Minotti darabjaival és a thai selyemspecialista, Jim Thompson által készített párnákkal válik igazán egyedivé a jacht belseje. De a pilóta egyedi fedélzeti hidat is készíttetett, egy egyedi bárpultot extra nagy grillsütővel és indukciós főzőlappal, két hűtőszekrénnyel és jégkészítővel. A hajó 28 csomós végsebességre képes és 24 csomós utazósebességgel tud közlekedni.