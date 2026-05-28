A kanadai legendát sokak által minden idők legtehetségesebb olyan pilótájának tartják a Forma-1-nek, aki soha nem nyert világbajnoki címet. Gilles Villeneuve pályafutása során hatszor nyert futamot a királykategóriában és mindegyik győzelmét a Ferrari színeiben aratta. 1977 és 1982 között összesen 67 nagydíjon indult, a győzelmek mellett összesen 13 dobogós helyezést és 2 pole pozíciót szerzett, mielőtt az 1982-es Belga Nagydíj időmérőjén tragikus módon életét vesztette egy balesetben.

Gilles Villeneuve (jobbra) és a Renault francia pilótája, René Arnoux a Forma-1-es Dél-afrikai Nagydíj időmérőjén, 1982-ben

Fotó: DOMINIQUE AUBERT / AFP

Megdőlt a legdrágábban eladott Forma-1-es sisakok rekordja

A kanadai Hírességek Csarnokának vezérigazgatója, Darren Jack megerősítette, hogy egy aukció keretein belül 1,25 millió dolláros áron talált új gazdára az egykori versenyző bukósisakja.

A különleges darab – amely az elmúlt 30 évben egy magángyűjtemény része volt – azért is számít felbecsülhetetlen értékűnek, mert Villeneuve mindössze két sisakot használt abban a szezonban. Ez volt az egyik. A most elkelt sisakban versenyzett – halála előtt két héttel – az utolsó F1-es versenyén, a San Marinó-i Nagydíjon, ahol utoljára állhatott dobogóra pályafutása során. A tragikus balesete során már másik bukósisakot viselt.

The helmet worn by Gilles Villeneuve during his last Formula 1 race was sold for a record-breaking $1.25 million – just over €1 million. This was reported by Darren Jack, CEO of the Canadian company Hall of Fame Collection, which handled the sale. pic.twitter.com/oUjQEu3VMk — The F1 Journal (@thef1journal_) May 27, 2026

A relikvia az eladást követően most visszakerült Kanadába, a vevő pedig az eredeti GPA-táskával együtt vásárolta meg azt. Az összeggel megdőlt a korábbi rekord is, amelyet Ayrton Senna 1992-es sisakja tartott. Azt a darabot tavaly valamivel több mint 900 ezer dollárért vásárolták meg.

„Történelmet írtunk” – áll a Hírességek Csarnokának közleményében. „A relikviák értéke folyamatosan emelkedik, mivel a világ legnagyobb gyűjtői egyre inkább befektetésként tekintenek ezekre a darabokra. Ez az eladás is Gilles örökségét ünnepli”.

Minden idők legdrágábban eladott sisakjai:

Gilles Villeneuve (1982): 1,25 millió dollár

Ayrton Senna (1992): 966 000 dollár

Lewis Hamilton (2023): 387 000 dollár

Steve McQueen (1970): 375 000 dollár

Charles Leclerc (2023): 335 000 dollár

Kapcsolódó cikkek: