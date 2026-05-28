Új rekord született. Minden idők legdrágábban eladott Forma-1-es sisakja lett az a relikvia, amelyben korábban a legendás Gilles Villeneuve versenyzett.

A kanadai legendát sokak által minden idők legtehetségesebb olyan pilótájának tartják a Forma-1-nek, aki soha nem nyert világbajnoki címet. Gilles Villeneuve pályafutása során hatszor nyert futamot a királykategóriában és mindegyik győzelmét a Ferrari színeiben aratta. 1977 és 1982 között összesen 67 nagydíjon indult, a győzelmek mellett összesen 13 dobogós helyezést és 2 pole pozíciót szerzett, mielőtt az 1982-es Belga Nagydíj időmérőjén tragikus módon életét vesztette egy balesetben.

Gilles Villeneuve (jobbra) és a Renault francia pilótája, René Arnoux a Forma-1-es Dél-afrikai Nagydíj időmérőjén, 1982-ben
Fotó: DOMINIQUE AUBERT / AFP

Megdőlt a legdrágábban eladott Forma-1-es sisakok rekordja

A kanadai Hírességek Csarnokának vezérigazgatója, Darren Jack megerősítette, hogy egy aukció keretein belül 1,25 millió dolláros áron talált új gazdára az egykori versenyző bukósisakja.

A különleges darab – amely az elmúlt 30 évben egy magángyűjtemény része volt – azért is számít felbecsülhetetlen értékűnek, mert Villeneuve mindössze két sisakot használt abban a szezonban. Ez volt az egyik. A most elkelt sisakban versenyzett – halála előtt két héttel – az utolsó F1-es versenyén, a San Marinó-i Nagydíjon, ahol utoljára állhatott dobogóra pályafutása során. A tragikus balesete során már másik bukósisakot viselt.

A relikvia az eladást követően most visszakerült Kanadába, a vevő pedig az eredeti GPA-táskával együtt vásárolta meg azt. Az összeggel megdőlt a korábbi rekord is, amelyet Ayrton Senna 1992-es sisakja tartott. Azt a darabot tavaly valamivel több mint 900 ezer dollárért vásárolták meg.

„Történelmet írtunk” – áll a Hírességek Csarnokának közleményében. „A relikviák értéke folyamatosan emelkedik, mivel a világ legnagyobb gyűjtői egyre inkább befektetésként tekintenek ezekre a darabokra. Ez az eladás is Gilles örökségét ünnepli”.

Minden idők legdrágábban eladott sisakjai:

  • Gilles Villeneuve (1982): 1,25 millió dollár 
  • Ayrton Senna (1992): 966 000 dollár
  • Lewis Hamilton (2023): 387 000 dollár
  • Steve McQueen (1970): 375 000 dollár
  • Charles Leclerc (2023): 335 000 dollár

