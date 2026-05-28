A kanadai legendát sokak által minden idők legtehetségesebb olyan pilótájának tartják a Forma-1-nek, aki soha nem nyert világbajnoki címet. Gilles Villeneuve pályafutása során hatszor nyert futamot a királykategóriában és mindegyik győzelmét a Ferrari színeiben aratta. 1977 és 1982 között összesen 67 nagydíjon indult, a győzelmek mellett összesen 13 dobogós helyezést és 2 pole pozíciót szerzett, mielőtt az 1982-es Belga Nagydíj időmérőjén tragikus módon életét vesztette egy balesetben.
Megdőlt a legdrágábban eladott Forma-1-es sisakok rekordja
A kanadai Hírességek Csarnokának vezérigazgatója, Darren Jack megerősítette, hogy egy aukció keretein belül 1,25 millió dolláros áron talált új gazdára az egykori versenyző bukósisakja.
A különleges darab – amely az elmúlt 30 évben egy magángyűjtemény része volt – azért is számít felbecsülhetetlen értékűnek, mert Villeneuve mindössze két sisakot használt abban a szezonban. Ez volt az egyik. A most elkelt sisakban versenyzett – halála előtt két héttel – az utolsó F1-es versenyén, a San Marinó-i Nagydíjon, ahol utoljára állhatott dobogóra pályafutása során. A tragikus balesete során már másik bukósisakot viselt.
A relikvia az eladást követően most visszakerült Kanadába, a vevő pedig az eredeti GPA-táskával együtt vásárolta meg azt. Az összeggel megdőlt a korábbi rekord is, amelyet Ayrton Senna 1992-es sisakja tartott. Azt a darabot tavaly valamivel több mint 900 ezer dollárért vásárolták meg.
„Történelmet írtunk” – áll a Hírességek Csarnokának közleményében. „A relikviák értéke folyamatosan emelkedik, mivel a világ legnagyobb gyűjtői egyre inkább befektetésként tekintenek ezekre a darabokra. Ez az eladás is Gilles örökségét ünnepli”.
Minden idők legdrágábban eladott sisakjai:
- Gilles Villeneuve (1982): 1,25 millió dollár
- Ayrton Senna (1992): 966 000 dollár
- Lewis Hamilton (2023): 387 000 dollár
- Steve McQueen (1970): 375 000 dollár
- Charles Leclerc (2023): 335 000 dollár
