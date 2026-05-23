A Forma-1-es Kanadai Nagydíj szombati sprintfutamán a Mercedes ezúttal is verhetetlen volt, ugyanis George Russell nyerte a szezon harmadik rövid futamát a címvédő Lando Norris előtt. A vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellinek ezúttal be kellett érnie a harmadik hellyel, miután alulmaradt a Russellel szembeni házicsatában a verseny elején. Ezzel kapcsolatban Toto Wolff csapatfőnök is megszólalt.

A Forma-1-es Kanadai Nagydíj hétvégéje eddig a Mercedesről szólt

Megszakadhat a Mercedes Forma-1-es dominanciája?

Az időmérő első szakaszában Kimi Antonelli bizonyult a leggyorsabbnak. Az olasz tehetség 1 perc 13,380 másodperces köridővel zárt az élen, bő 1 tizeddel volt gyorsabb a McLareneknél. Némi meglepetésre Russell csak a 8. helyen végzett a Q1-ben, de a britnek valószínűleg problémái adódtak, ugyanis a kvalifikáció elején az autójára panaszkodott.

Az időmérő első etapjának végén Esteban Ocon, Alex Albon, Fernando Alonso, Sergio Perez és Valtteri Bottas esett ki.

A Q2-ben, ahol már csak 15 percük volt a versenyzőknek, Norris elsők között ment ki és gyorsan élre állt, azonban Antonelli 1:13,076-es idővel átvette a vezetést. Sokáig úgy igy tűnt, hogy az olasz a második szakaszt is behúzza, az utolsó percben azonban folyamatosan jöttek a gyorskörök, előbb Lewis Hamilton, majd Isack Hadjar is megelőzte őt.

Lando Norris sokáig vezetett, de csak a második sorból rajtolhat a vasárnapi futamon

Végül némi meglepetésre a Red Bull újonca 1:12:975-vel bejött elsőnek, 66 ezreddel megelőzve a Ferrari hétszeres világbajnokát. Mögöttük Norris, Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen, Leclerc, Lindblad, valamint Colapinto tette teljessé az első tíz sorrendjét. Az utolsó szakaszba így nem jutott be egyik Audi sem, valamint Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz és Oliver Bearman is búcsúzott.

Közel volt a meglepetés, de a Mercedes a végén robbantott

Az utolsó 13 perces etapra látszólag eltűnt a Mercedes magabiztos tempója, miközben Norris a Q3-at is jól kezdte, és 1:12:729-el megfutotta a leggyorsabb kört. Az utolsó másodpercekben aztán jött a csattanó, előbb Antonelli előzte meg 83 ezeddel, miközben többen is mért körön voltak még. Végül Russell nevetett a végén, ugyanis a brit a hibája után visszajött a pályára és 68 ezredet vert a csapattársára, így a Mercedes idén már negyedszer indulhat az élről. A harmadik Norris lett, majd Piastri, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Lindblad és Colapinto zárta a sort.