Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely keményen válaszolt Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

Link másolása
Vágólapra másolva!
Lewis Hamilton komoly figyelmeztetést fogalmazott meg. A hétszeres világbajnok szerint a Pirelli új esőgumijai nem működnek megfelelően, így az esős Forma-1-es Kanadai Nagydíja akár káoszba is fulladhat.

A Forma-1-es Kanadai Nagydíj várhatóan esős körülmények között zajlik majd, és ha az előrejelzések helyesnek bizonyulnak, a versenyzők először próbálhatják ki versenykörülmények között a 2026-os autókat ilyen időjárásban.

A montreali Forma-1-es futam előtt Hamilton aggodalmát fejezte ki az esőgumik miatt
A montreali Forma-1-es futam előtt Hamilton aggodalmát fejezte ki az esőgumik miatt
Fotó: Peter Fox/Getty Images via AFP

Lewis Hamilton azon kevés pilóták egyike, akik már rendelkeznek tapasztalattal a 2026-os autók nedves körülmények közötti használatáról, köszönhetően egy áprilisi Pirelli gumitesztnek. A gyártó a montreali futam előtt azt javasolta a versenyzőknek, hogy esőgumikon rajtoljanak a várható körülmények miatt.

A Forma-1-es Kanadi Nagydíj káoszba fulladhat?

Az alacsony levegőhőmérséklet és az alacsony energiaterhelésű pályakialakítás együtt azt eredményezheti, hogy a pilóták nehezen tudják majd megfelelő hőmérsékletre melegíteni a gumikat.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Hamilton szerint az esőgumik – amelyeket az elmúlt években ritkán használtak – egyszerűen nem működnek. 

Az esőgumik nem túl lenyűgözőek, főleg azóta, hogy áttértek a gumimelegítők nélküli vagy alacsony hőmérsékletű melegítőkre. A Pirellinek olyan gumit kellett készítenie, ami ezekkel a melegítőkkel működik. Most csak rosszabb lett a helyzet, így folyamatosan olyan gumik ellen küzdünk, amelyek nem működnek megfelelően” 

– idézi a RacingNews365 a Ferrari brit pilótáját

A tesztem során megemeltettem a gumimelegítők hőmérsékletét, és működött. Azt is kértem, hogy a szélsőséges esőgumiknál használjanak melegítőket, amit meg is tettek, de még így sem elég” – tette hozzá a hétszeres Forma-1-es világbajnok. 

MONTREAL, QUEBEC - MAY 22: Pierre Gasly of France and Alpine F1 arrives in the Paddock prior to practice ahead of the F1 Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve on May 22, 2026 in Montreal, Quebec. Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Pierre Gasly, az Alpine pilótája káoszos futamtól tart
Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

Pierre Gasly, az Alpine pilótája attól tart, hogy a Kanadai Nagydíj akár roncsderbivé is válhat. 

Nem lepődnék meg, ha végül egyfajta kieséses versenyt látnánk, bár tévedhetek. Kipróbáltam az esőgumikat Magny-Cours-ban, és eléggé meglepődtem. Száraz pályán is nehéz felmelegíteni a gumikat, ezért esőben rendkívül nehéz lesz, és amit eddig tapasztaltam, az alapján nagyon eseménydús versenyre számítok” 

– mondta a francia pilóta, majd amikor arról kérdezték, hogy inkább intermediate gumikat használna-e, viccesen csak annyit válaszolt, hogy majd hagyja, hogy mások próbálják ki az intermediate-eket.

  • kapcsolódó cikkek:
A Forma-1-es Kanadai Nagydíjon hihetetlen akcióra készülnek a szexmunkások
Michael Schumacher testvére döbbenetes nyilatkozatot tett
Max Verstappen kijelentése szétrobbanthatja a Forma-1-et

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!