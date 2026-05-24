A Forma-1-es Kanadai Nagydíj várhatóan esős körülmények között zajlik majd, és ha az előrejelzések helyesnek bizonyulnak, a versenyzők először próbálhatják ki versenykörülmények között a 2026-os autókat ilyen időjárásban.

A montreali Forma-1-es futam előtt Hamilton aggodalmát fejezte ki az esőgumik miatt

Lewis Hamilton azon kevés pilóták egyike, akik már rendelkeznek tapasztalattal a 2026-os autók nedves körülmények közötti használatáról, köszönhetően egy áprilisi Pirelli gumitesztnek. A gyártó a montreali futam előtt azt javasolta a versenyzőknek, hogy esőgumikon rajtoljanak a várható körülmények miatt.

A Forma-1-es Kanadi Nagydíj káoszba fulladhat?

Az alacsony levegőhőmérséklet és az alacsony energiaterhelésű pályakialakítás együtt azt eredményezheti, hogy a pilóták nehezen tudják majd megfelelő hőmérsékletre melegíteni a gumikat.

Hamilton szerint az esőgumik – amelyeket az elmúlt években ritkán használtak – egyszerűen nem működnek.

Az esőgumik nem túl lenyűgözőek, főleg azóta, hogy áttértek a gumimelegítők nélküli vagy alacsony hőmérsékletű melegítőkre. A Pirellinek olyan gumit kellett készítenie, ami ezekkel a melegítőkkel működik. Most csak rosszabb lett a helyzet, így folyamatosan olyan gumik ellen küzdünk, amelyek nem működnek megfelelően”

– idézi a RacingNews365 a Ferrari brit pilótáját

A tesztem során megemeltettem a gumimelegítők hőmérsékletét, és működött. Azt is kértem, hogy a szélsőséges esőgumiknál használjanak melegítőket, amit meg is tettek, de még így sem elég” – tette hozzá a hétszeres Forma-1-es világbajnok.

Pierre Gasly, az Alpine pilótája káoszos futamtól tart

Pierre Gasly, az Alpine pilótája attól tart, hogy a Kanadai Nagydíj akár roncsderbivé is válhat.

Nem lepődnék meg, ha végül egyfajta kieséses versenyt látnánk, bár tévedhetek. Kipróbáltam az esőgumikat Magny-Cours-ban, és eléggé meglepődtem. Száraz pályán is nehéz felmelegíteni a gumikat, ezért esőben rendkívül nehéz lesz, és amit eddig tapasztaltam, az alapján nagyon eseménydús versenyre számítok”

– mondta a francia pilóta, majd amikor arról kérdezték, hogy inkább intermediate gumikat használna-e, viccesen csak annyit válaszolt, hogy majd hagyja, hogy mások próbálják ki az intermediate-eket.