A Forma-1 2026-os idénye az új szabályrendszer körüli botrányok mellett eddig a Mercedes egyeduralmát hozta el, amely az eddigi négy futamból az összeset behúzta. George Russell rögtön megnyerte a szezonnyitót, viszont onnantól kezdve Andrea Kimi Antonelli triplázott, s most magabiztosan vezeti a világbajnoki pontversenyt.

Russell és Piastri csatája a Forma-1-es Miami Nagydíjon

Kezdetben a Ferrari tűnt a legnagyobb kihívónak, de azóta az olaszok visszaestek, Japán után pedig Miamiban már ténylegesen magára talált az addig csak szenvedő McLaren, amely Kanadában is újabb meglepetést okozna.

Izgalmasabb lesz a Forma-1?

Lando Norris és Oscar Piastri is felállhatott a dobogóra a 2026-os Miami Nagydíjon, köszönhető ez persze annak is, hogy már akkor több jelentős fejlesztést is ellőtt a McLaren. A munka azonban nem állt meg Wokingban, ahol a Mercedeszhez hasonlóan Kanadára is újabb erősítéssel készültek.

Ahogyan azt a szezon elején jeleztük, Miami jelentette az első nagy lépést a tervünkben, az MCL40-es fejlesztése pedig Kanadában is folytatódik”

− idézte a RacingNews365 a címvédőt, amely megerősítette, hogy az új alkatrészek a padlólemezt, az alvázat, az első és hátsó szárnyakat, a karosszériát, a glóriát, valamint a bukókeretet erősítik meg.

Mindezekből a legérdekesebb a hátsó szárny lehet, amelyről úgy gondolják sokan, hogy a Ferrari által már bemutatott Macarena-szárny újragondolása lehet. Amennyiben ez bejön, úgy a címvédő tovább csökkentheti a lemaradást a Mercedesszel szemben, de fontos kiemelni, hogy az éllovas is több fejlesztéssel készül a Kanadai Nagydíjra.

„Miami szoros volt, de a csapat egy-kettővel ért célba a sprinten, a rendes futamon pedig felértünk a dobogóra. A csapat feltöltődve érkezett a tengerentúlra, és készen áll arra, hogy ezt a lendületet vigye magával Kanadába egy olyan pályán, amelyet sokan kedvelnek” − tisztázta a McLaren. Andrea Stella csapatfőnök abban reménykedik, hogy tovább csökken majd a Mercedes előnye, de legalábbis semlegesíteni tudják a fejlesztéseiket.