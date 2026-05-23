Folytatódott a Mercedes dominanciája. A Forma-1-es Kanadai Nagydíj szombati sprintfutamát George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte.

A 2026-os Forma-1-es szezon eddig abszolút a Mercedes fölényéről szól eddig, és cseppet sem fest úgy, hogy Andrea Kimi Antonelliék egyeduralma megdőlne Montrealban. Az első szabadedzésen papírforma eredmény született, a sprintidőmérőn pedig agyonverte a mezőnyt a Mercedes, bár George Russell elhappolta a pole-pozíciót a csapattársa elől.

A Mercedes Forma-1-es csapatának brit pilótája, George Russell indulhatott az élről a kanadai sprintfutamon
A Mercedes Forma-1-es csapatának brit pilótája, George Russell rajt cél győzelmet aratott a kanadai sprintfutamon
Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

A Forma-1-es Kanadai Nagydíj sprintfutamára tehát kisajátította az első sort a brackley-i istálló, amely mögött közvetlenül a McLaren párosa, a világbajnoki címvédő Lando Norris és Oscar Piastri indulhatott, míg az ötödik és hatodik helyet a Ferrari versenyzői szerezték meg, a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen azonban csak a hetedik lett.

Megállítható a Mercedes a Forma-1-ben?

A szezon harmadik, Kanada történetének első sprintfutamán napsütéses időjárás fogadta a mezőnyt. Annak ellenére, hogy használt gumikon kezdett, remekül kapta el a rajtot a Mercedes, amely komoly fejlesztéseket eszközölt erre a hétvégére az autóin, Russell és Antonelli megtartott a pozícióját, ám Lewis Hamilton beverekedte magát a két McLaren közé. Az ötödik körben a vb-éllovas 19 éves pilóta megfutotta a leggyorsabb kört és megérkezett Russell nyakára, a brit versenyző ugyan visszaverte az előzési kísérletet. Antonelli nem hagyta annyian és az 1-es kanyarban újra próbálozott, de összeért a két Mercedes, az olasz pedig elfékezte magát és elhagyta a pályát, amit kihasználva Norris feljött a második helyre.

A verseny féltávjánál a regnáló világbajnok folyamatosan közeledett Russellre, akinek alig félmásodperc volt csupán az előnye. Antonelli, akit közben a versenymérnöke és Toto Wolff csapatfőnök nyugtatott a rádión, szintén zárkózni kezdett az első kettőhöz. Eközben a negyedik helyért Hamilton és Piastri csatázott, a hétszeres világbajnoknak pedig még az is belefért, hogy elkapta a falat a Ferrarival.

Három körrel a vége előtt a gumikra panaszkodó Russell kicsi előnyt tudott kiautózni az üldözőkkel szemben, és végül agyon simán megnyerte pályafutása harmadik sprintfutamát. A brit ezzel csökkentette két ponttal a hátrányát Antonellivel szemben, aki Norris mögött a harmadik helyen ért célba.

A vasárnapi F1-es futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzést - magyar idő szerint - 22 órától rendezik.

