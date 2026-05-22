Andrea Kimi Antonelli és a Mercedes egyeduralmával érkezett meg a Forma-1 mezőnye Montrealba, ahol az első szabadedzésen papírforma eredmény született. Két istálló kivételével (Ferrari és Aston Martin) mindenki az új komponensek tesztelésével töltötte a Kanadai Nagydíj egyetlen szabadedzését, azonban három piros zászlós megszakítás is nehezítette a versenyzők dolgát. Megadta magát Franco Colapinto, majd Liam Lawson autója is, később pedig Alexander Albon kötött ki a falban, amikor eltalált egy előtte átszaladó mormotát.

George Russell nyerte a Forma-1-es sprintidőmérőt

Lawson és Albon így nem tudott részt venni a péntek esti sprintidőmérőn, ami azért lehet különösen balszerencsés, hiszen így a szombati első futamon tudnak majd jobban megismerkedni az autókkal.

Letaszítható a Mercedes a Forma-1 éléről?

A sprintidőmérő első felvonása a megszokott módon indult, George Russell az élre állt, amint tudott futni egy gyors kört, majd a mögötte érkező Andrea Kimi Antonelli még nála is gyorsabb volt. Akik abban bíztak, hogy Kanadában végre riválist kaphat a Mercedes, azok a McLarenre fogadtak, mégis Lewis Hamilton volt az első, aki 1:13.922-vel átvette a vezetést.

A Ferrari hétszeres világbajnoka egyébként lubickolt, később a saját idejét is megjavította, mielőtt jött a sorsdöntő piros zászló.

Ezt a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso okozta, a spanyol veterán alatt kellemetlenül blokkoltak a kerekek a hármas kanyar előtt, a megállót pedig a fal jelentette.

A spanyol ütközése után több mint tizenöt percet kellett várni, hogy kijavítsák a falban keletkezett sérüléseket, az újrainindítást pedig különösen a veszélyzónás pilóták várták a legjobban. 1:46-on állt az idő, vagyis a versenyzők számára mindössze egyetlen kör állt rendelkezésre, hogy felmelegítsék az abroncsokat.

Sokan körbe sem értek, így vágott neki Carlos Sainz az utolsó próbálkozásának, de javítani már ő sem tudott, ahogyan a kieső Lance Stroll sem, így Lawson és Albon mellett Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Stroll és Sergio Pérez búcsúzott az SQ1-ben. Utóbbi a csapatrádión elégedetten értékelt, ami nem is lehet meglepő, hiszen a Cadillac a mezőny egyik legrosszabb autója, s majdnem meglett a továbbjutás.