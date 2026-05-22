Andrea Kimi Antonelli és a Mercedes egyeduralmával érkezett meg a Forma-1 mezőnye Montrealba, ahol az első szabadedzésen papírforma eredmény született. Két istálló kivételével (Ferrari és Aston Martin) mindenki az új komponensek tesztelésével töltötte a Kanadai Nagydíj egyetlen szabadedzését, azonban három piros zászlós megszakítás is nehezítette a versenyzők dolgát. Megadta magát Franco Colapinto, majd Liam Lawson autója is, később pedig Alexander Albon kötött ki a falban, amikor eltalált egy előtte átszaladó mormotát.
Lawson és Albon így nem tudott részt venni a péntek esti sprintidőmérőn, ami azért lehet különösen balszerencsés, hiszen így a szombati első futamon tudnak majd jobban megismerkedni az autókkal.
Letaszítható a Mercedes a Forma-1 éléről?
A sprintidőmérő első felvonása a megszokott módon indult, George Russell az élre állt, amint tudott futni egy gyors kört, majd a mögötte érkező Andrea Kimi Antonelli még nála is gyorsabb volt. Akik abban bíztak, hogy Kanadában végre riválist kaphat a Mercedes, azok a McLarenre fogadtak, mégis Lewis Hamilton volt az első, aki 1:13.922-vel átvette a vezetést.
A Ferrari hétszeres világbajnoka egyébként lubickolt, később a saját idejét is megjavította, mielőtt jött a sorsdöntő piros zászló.
Ezt a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso okozta, a spanyol veterán alatt kellemetlenül blokkoltak a kerekek a hármas kanyar előtt, a megállót pedig a fal jelentette.
A spanyol ütközése után több mint tizenöt percet kellett várni, hogy kijavítsák a falban keletkezett sérüléseket, az újrainindítást pedig különösen a veszélyzónás pilóták várták a legjobban. 1:46-on állt az idő, vagyis a versenyzők számára mindössze egyetlen kör állt rendelkezésre, hogy felmelegítsék az abroncsokat.
Sokan körbe sem értek, így vágott neki Carlos Sainz az utolsó próbálkozásának, de javítani már ő sem tudott, ahogyan a kieső Lance Stroll sem, így Lawson és Albon mellett Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Stroll és Sergio Pérez búcsúzott az SQ1-ben. Utóbbi a csapatrádión elégedetten értékelt, ami nem is lehet meglepő, hiszen a Cadillac a mezőny egyik legrosszabb autója, s majdnem meglett a továbbjutás.
A SQ2-t az első felvonáshoz hasonlóan ezúttal is magabiztosan kezdte Hamilton, ám a Ferrari sztárja hiába volt a leggyorsabb az első és második szektorban, a két Mercedes így is beelőzte. Piastri, Norris és Leclerc tudott még öt tizedmásodperces lemaradás alá bejönni, ám ezt követően már nagyobb hátránnyal érkeztek a pilóták.
Max Verstappen két perccel a vége előtt futotta meg első rendes mért körét, ám a holland ezzel csak a kilencedik helyre érkezett meg.
A közepes keverékű gumikon Hamilton megint az élre állt, majd Russell egy elképesztő, 1:13.026-os idővel robbantott, amivel meg is nyerte a sprintidőmérő második felvonását. Verstappen végül megúszta a kiesést, ugyanezt már nem mondhatta el magáról Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon és Oliver Bearman sem.
Mindenki felrakta a leglágyabb gumit
Az utolsó szakasz elején derült ki, hogy a Pirelli lágy keverékű abroncsát is két körön át kellett melegíteni, ezt Hamilton tapasztalta meg először, amikor keresztbe állt a második kanyarnál. Az első hivatalos mért kört így a brit futotta, de nem sokáig állhatott az élen, hiszen szinte rögtön beelőzte Russell. A McLaren továbbra sem tudta megtalálni a tempót, mindkét pilótája jócskán elmaradt az élbolytól.
Aztán Russell hihetetlen idővel sokkolta a mezőnyt, ezúttal a csapattársa sem tudta megelőzni.
Antonelli csípte meg a második helyet, mögötte Norris és Piastri végzett, míg az ötödik az a Hamilton lett, aki az utolsó körében egy nagyot hibázott, ez pedig a harmadik helyébe került.
Forma-1, Kanadai Nagydíj:
Szombat:
18.00: sprintfutam
22.00: időmérő edzés
Vasárnap:
22.00: futam
