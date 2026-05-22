Kanadába látogatott a Forma-1 mezőnye, amely magyar idő szerint péntek este vágott neki az első és a sprinthétvége miatti egyetlen szabadedzésnek. A forduló előtt a McLaren fejlesztéseitől volt hangos a sajtó, többen is arra számítottak, ha a Ferrari nem is, de a címvédő igenis megtörheti a Mercedes és Andrea Kimi Antonelli egyeduralmát.

Amdrea Kimi Antonelli hihetetlen tempót diktál a Forma-1-ben

Két csapat nem fejlesztett a Forma-1-es Kanadai Nagydíjra

A Miamiban tündöklő McLaren nem kevesebb, mint hét új fejlesztést vezetett be, a címvédőnél csak az éllovas Mercedes dolgozott serényebben a maga nyolc fejlesztett komponensével. A 11 csapatos mezőnyből mindössze két istálló nem változtatott a versenyautóin, ez a Ferrari és az Aston Martin volt.

Nem biztos, hogy a változtatások miatt, de több pilóta számára is nehezen indult el a hétvége, hiszen Franco Colapinto már a szabadedzés első perceiben sárga zászlós fázist okozott. Később kiderült, az Alpine-ban a gázpedál ment tönkre, az is kisebb csoda volt, hogy az argentin vissza tudott gurulni a boxutcába. A piros zászlót végül Liam Lawson okozta, akinek versenyautójában a kormány hibásodott meg, s egészen addig nem körözhettek a versenyzők, amíg ki nem emelték a pályáról a Racing Bullst.

We are now under Red Flag conditions in order to retrieve Lawson's car, which has caught Hamilton and Ferrari out in the pit lane! #F1 #CanadianGP

Húsz perc után Oscar Piastri volt az élen, aki azt követően futotta meg az 1:15.760-as időt, hogy George Russell mindössze két ezredmásodperccel előzte Max Verstappent. Sokáig a két Red Bull-lal kezdődött a lista, majd nem sokkal később lejjebb csúsztak, amikor Antonelli átvette a vezetést, Russell pedig erre is rálicitált.

Megérkezett a legjobb tízbe Lewis Hamilton és Charles Leclerc is, előbbiről több felvételt is láthattunk, amin elhagyja a pályát. Huszonöt perc elteltével érkezett meg a kanadai versenyhétvége első nagyobb balesete,

amikor Alexander Albon a falba állította a Williamst.

Később kiderült, a brit-thai versenyző egy mormotát ütött el, ezért nem láthattunk ismétlést, de az internetre már felkerült egy felvétel. Albon köztudottan állatbarát, bizonyára nehezen viselte, hogy pont előtte akart átszaladni a mormota.