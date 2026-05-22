Kanadába látogatott a Forma-1 mezőnye, amely magyar idő szerint péntek este vágott neki az első és a sprinthétvége miatti egyetlen szabadedzésnek. A forduló előtt a McLaren fejlesztéseitől volt hangos a sajtó, többen is arra számítottak, ha a Ferrari nem is, de a címvédő igenis megtörheti a Mercedes és Andrea Kimi Antonelli egyeduralmát.
Két csapat nem fejlesztett a Forma-1-es Kanadai Nagydíjra
A Miamiban tündöklő McLaren nem kevesebb, mint hét új fejlesztést vezetett be, a címvédőnél csak az éllovas Mercedes dolgozott serényebben a maga nyolc fejlesztett komponensével. A 11 csapatos mezőnyből mindössze két istálló nem változtatott a versenyautóin, ez a Ferrari és az Aston Martin volt.
Nem biztos, hogy a változtatások miatt, de több pilóta számára is nehezen indult el a hétvége, hiszen Franco Colapinto már a szabadedzés első perceiben sárga zászlós fázist okozott. Később kiderült, az Alpine-ban a gázpedál ment tönkre, az is kisebb csoda volt, hogy az argentin vissza tudott gurulni a boxutcába. A piros zászlót végül Liam Lawson okozta, akinek versenyautójában a kormány hibásodott meg, s egészen addig nem körözhettek a versenyzők, amíg ki nem emelték a pályáról a Racing Bullst.
Húsz perc után Oscar Piastri volt az élen, aki azt követően futotta meg az 1:15.760-as időt, hogy George Russell mindössze két ezredmásodperccel előzte Max Verstappent. Sokáig a két Red Bull-lal kezdődött a lista, majd nem sokkal később lejjebb csúsztak, amikor Antonelli átvette a vezetést, Russell pedig erre is rálicitált.
Megérkezett a legjobb tízbe Lewis Hamilton és Charles Leclerc is, előbbiről több felvételt is láthattunk, amin elhagyja a pályát. Huszonöt perc elteltével érkezett meg a kanadai versenyhétvége első nagyobb balesete,
amikor Alexander Albon a falba állította a Williamst.
Később kiderült, a brit-thai versenyző egy mormotát ütött el, ezért nem láthattunk ismétlést, de az internetre már felkerült egy felvétel. Albon köztudottan állatbarát, bizonyára nehezen viselte, hogy pont előtte akart átszaladni a mormota.
Meghosszabbították a szabadedzést
A második piros zászló után a versenyirányítás hivatalosan is megerősítette, hogy tizenöt perccel meghosszabbítja a szabadedzés időtartamát. Ezt követően sorminta alakult ki az élen, vezetett a két Mercedes, utána jöttek a McLaren pilótái, majd Leclerc és Hamilton a Ferrarival. Verstappen és Hadjar alatt elfogyhatott a Red Bull, vagy csak simán nem a gyors körökre fókuszáltak.
A csapatok többsége a kemény keverékű abroncsot tesztelte, a lágyakat egyedül a két Aston Martin, valamint Sergio Pérez próbálta ki.
Antonelli és Russell az utolsó húsz percre fordulva egymás leggyorsabb köreit autózták meg, a szabadedzés ezen pontján az olasz vitte a prímet.
Az élmenők között Russell tette fel elsőként a Pirelli lágy keverékét, a brit pedig 1:13.850-el át is vette a vezetést. De ez nem tartott sokáig, hiszen csapattársa, a világbajnoki éllovas Antonelli közel fél másodperccel gyorsabb köridőt produkált. Az olasz hihetetlen tempóját jól mutatja, hogy a harmadik Leclerc is csak éppen befért egy másodperc alá, a többiek lemaradása ennél sokkal jelentősebb volt.
Colapinto autóját a meghosszabbított szabadedzés alatt sem tudták megszerelni, Lawsonhoz hasonlóan neki is nehéz lesz a későbbi sprintidőmérő. A program utolsó percei izgalmasra sikeredtek, hiszen Esteben Ocon az első szektorban összetörte az autóját, előtte pedig Russell forgott meg, s minimális szinten a falat is eltalálta.
Minden rendben az autóval?
− kérdezték a britet, aki nem jelentett meghibásodást a csapatának.
Ezután már csak a rajtpróbákra maradt idő, vagyis Andrea Kimi Antonelli végzett a montreali szabadedzés első helyén, mögötte George Russell és Lewis Hamilton végzett. A hétvége és a talán a szezon legnagyobb kérdése az lehet, hogy vajon ki foghatja meg idén a Mercedest.
