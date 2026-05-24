A Forma-1-es Kanadai Nagydíjnak George Russell, a Mercedes versenyzője vágott neki legnagyobb esélyesként. A brit pilóta szenzáciás hétvégét produkált, hiszen megnyerte a sprintkvalifikációt, majd a spirntfutamot is, végezetül pedig megszerezte a pole-pozíciót a vasárnapi futamra.
Újra egymásnak feszülnek a Mercedes pilótái a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon?
Russell mellől csapattársa, a vb-pontversenyben éllovas Kimi Antonelli indulhatott az első sprból. A harmadik helyről a vb-címvédő Lando Norris, mellőle pedig mclarenes csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri.
- George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas), Alex Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac)
A két McLaren közepes keverékű gumiabroncsokkal rajtolt, akárcsak a két Audi, a Cadillac pilótái, valami Carlos Sainz, a Williams versenyzője. A Kanadai Nagydíj elég érdekesan indult, ugyanis a rajt előtt a lámpák nem hunytak ki egy technikai hiba miatt, így a mezőnyt el kellett küldeni egy újabb felevzető körre.
Eközben Arvid Lindblad, a Racing Bulls versenyzője nem tudott elindulni, így a brit-svéd pilóta autóját le kellett tolni a rajtrácsról, a mezőny pedig elindult egy harmadik felvezető körre.
A tecnikai intermezzók után tíz perc késéssel elrajtolt a Kanadi Nagydíj, amelyet a vb-címvédő Lando Norris elképesztő ütemben kezdett, és azonnal lerajtolta a két Mercedest és a mezőny élére állt.
A Kanadai Nagydíj egyik legnagyobb vesztese az ausztrál Oscar Piastri volt, aki a rajt előtt meggyőzte csapatát, hogy a közepes keverékű abroncsok nem alaklamasak, így egy gyors gumicserével indította a versenyt, de olyan szinten nem jöttek be a számításai, hogy a mezőny végére szorult.
