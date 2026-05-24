Rendkívüli

Gulyás Gergely keményen válaszolt Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

Vasárnap este 22:00 órától folytatódik az F1-es szezon. A Forma-1-es Kanadai Nagydíjon folytatódhat a Mercedes két pilótájának, a vb-pontversenyben éllovas Andrea Kimi Antonelli, valamint a második helyen álló George Russell ádáz küzdelme. A két versenyző a szombati sprintfutamon már egymásnak feszült, vasárnap pedig az első sorból indulnak a montreali futamon, ami ráadásul esősnek ígérkezik, úgyhogy unatkozni biztosan nem fogunk. Folyamatosan frissülő összefoglalónkban kövessék velünk az F1-es Kanadai Nagydíjat.

A Forma-1-es Kanadai Nagydíjnak George Russell, a Mercedes versenyzője vágott neki legnagyobb esélyesként. A brit pilóta szenzáciás hétvégét produkált, hiszen megnyerte a sprintkvalifikációt, majd a spirntfutamot is, végezetül pedig megszerezte a pole-pozíciót a vasárnapi futamra. 

A Forma-1-es Kanadai Nagydíj sprintfutama Antonelli és Russell csörtéjétől volt hangos
Fotó:  Stefano Facchin/NurPhoto via AFP

​Újra egymásnak feszülnek a Mercedes pilótái a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon?

Russell mellől csapattársa, a vb-pontversenyben éllovas Kimi Antonelli indulhatott az első sprból. A harmadik helyről a vb-címvédő Lando Norris, mellőle pedig mclarenes csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri.

A rajtrács:

  1. George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)
  4. Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Arvid Lindblad (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine)
  6. Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls)
  7. Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine)
  8. Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas)
  9. Esteban Ocon (Haas), Alex Albon (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac)
  11. Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac)

A két McLaren közepes keverékű gumiabroncsokkal rajtolt, akárcsak a két Audi, a Cadillac pilótái, valami Carlos Sainz, a Williams versenyzője. A Kanadai Nagydíj elég érdekesan indult, ugyanis a rajt előtt a lámpák nem hunytak ki egy technikai hiba miatt, így a mezőnyt el kellett küldeni egy újabb felevzető körre. 

Eközben Arvid Lindblad, a Racing Bulls versenyzője nem tudott elindulni, így a brit-svéd pilóta autóját le kellett tolni a rajtrácsról, a mezőny pedig elindult egy harmadik felvezető körre. 

A tecnikai intermezzók után tíz perc késéssel elrajtolt a Kanadi Nagydíj, amelyet a vb-címvédő Lando Norris elképesztő ütemben kezdett, és azonnal lerajtolta a két Mercedest és a mezőny élére állt. 

A Kanadai Nagydíj egyik legnagyobb vesztese az ausztrál Oscar Piastri volt, aki a rajt előtt meggyőzte csapatát, hogy a közepes keverékű abroncsok nem alaklamasak, így egy gyors gumicserével indította a versenyt, de olyan szinten nem jöttek be a számításai, hogy a mezőny végére szorult. 
 

Cikkünk folyamatosan frissül!

