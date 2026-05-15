A montréali Gilles Villeneuve versenypályán május 22. és 24. között rendezik meg a Kanadai Nagydíjat, amely a Forma-1 egyik legnépszerűbb és legnagyobb turisztikai vonzerejű eseménye Észak-Amerikában. A város ilyenkor megtelik turistákkal, a bárok, klubok és szórakozóhelyek pedig rekordbevételt termelnek.

A Forma-1-es Kanadai Nagydíjat váratlan esemény árnyékolja be

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Forma-1-es Kanadai Nagydíj idején sztrájkolnak majd a szexmunkások?

A szexmunkások érdekvédelmi szervezetei éppen ezért időzítették erre a hétvégére a nem mindennapi akciót. A demonstrálók szerint sok táncos jelenleg nem kap fizetést, a legtöbben csak borravalóból élnek, miközben klubdíjat kell fizetniük azért, hogy egyáltalán felléphessenek. Többen arról beszéltek, hogy előfordul: mínuszban zárnak egy estét. A tiltakozók azt is kifogásolják, hogy önfoglalkoztatónak számítanak, ezért nem jár nekik betegszabadság vagy munkahelyi védelem. Emellett rendszeres zaklatásról és veszélyes munkakörülményekről számoltak be.

A szervezők szerint a Forma-1 hétvégéje ideális alkalom arra, hogy nyomást gyakoroljanak a klubtulajdonosokra,

hiszen ilyenkor termelik az éves bevételük jelentős részét.

Montreal strippers planning massive strike during F1 Canadian Grand Prix: 'We want to be heard' https://t.co/QfzXMp7wth pic.twitter.com/JYdYjdt2W7 — New York Post (@nypost) May 14, 2026

A montréali Forma-1-es futam hagyományosan óriási gazdasági fellendülést hoz a városnak. Korábbi becslések szerint a rendezvény több tízmillió dolláros turisztikai bevételt generál, a szállodák és éttermek pedig már hónapokkal előre megtelnek.

A mostani ügy azonban új oldalról mutatja meg az F1 csillogó világát. Miközben a rajongók a versenyre és a sztárpilótákra figyelnek, a háttérben komoly társadalmi és munkaügyi konfliktus bontakozik ki Montréalban. Ha a sztrájk valóban megvalósul, akkor az a város éjszakai életét és a Forma-1-es versenyhétvége hangulatát is jelentősen befolyásolhatja.